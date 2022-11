Patinadora artística russa Valieva enfrenta suspensão de quatro anos – CMIO Esportes

A patinadora artística russa Kamila Valieva, de 16 anos, pode ser suspensa de competir por um período de quatro anos e excluída das Olimpíadas de Inverno de 2026, de acordo com o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

O CAS anunciou que registrou um recurso sobre o caso de Valieva depois que a Agência Mundial Antidoping (WADA) argumentou que a Agência Antidoping Russa (RUSADA) não havia feito progresso satisfatório na conclusão do assunto quase um ano depois que Valieva testou positivo para uma substância proibida.

Valieva afirmou que o resultado positivo do teste foi devido a uma confusão envolvendo o medicamento para o coração de seu avô.

Por declaração do CAS, eles disseram que a WADA estava pedindo “o atleta [to] ser sancionado com um período de inelegibilidade de quatro anos a partir da data em que a sentença CAS entrar em vigor.”

Se esse pedido for atendido, ele se estenderá além das próximas Olimpíadas de Inverno, que acontecerão na Itália em 2026.

“A WADA busca uma decisão do CAS de que o Atleta cometeu um ADRV de acordo com o Artigo 4.1 e/ou 4.2 do RUSADA ADR, e que o Atleta seja sancionado com um período de inelegibilidade de quatro anos a partir da data em que o prêmio do CAS entrar em vigor vigor, bem como a desqualificação de todos os resultados competitivos obtidos por ela a partir de, e incluindo a data de 25 de dezembro de 2021, com todas as consequências resultantes (incluindo perda de medalhas, pontos e prêmios)”, dizia o comunicado.

A WADA também solicitou que Valieva fosse banida retrospectivamente de todas as competições desde dezembro de 2021, quando seu teste positivo foi submetido, o que significaria que ela abriria mão da medalha de ouro que conquistou em um evento por equipe nas Olimpíadas no início deste ano em Pequim.

Atrasos no processamento da amostra de Valieva, que foi atribuída a um atraso devido ao Covid-19, fizeram com que a notícia de seu teste positivo só fosse divulgada depois que ela ganhou a medalha.

Uma declaração do CAS na época permitiu que Valieva continuasse competindo nas Olimpíadas de Pequim, sendo sua pouca idade considerada um fator chave.

O processo atual do CAS está em andamento e contará com um painel de três membros de árbitros nomeados para o caso. Pode levar meses ou até anos antes que eles cheguem a uma resolução.

“A decisão do painel do CAS será final e vinculante, com exceção do direito das partes de interpor recurso ao Tribunal Federal Suíço no prazo de 30 dias com fundamentos processuais muito limitados”, acrescentou o comunicado.