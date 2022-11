Campeão do UFC destronado por impressionante nocaute técnico — CMIO Esportes

Alex Pereira repetiu a história ao derrotar Israel Adesanya em Nova York na noite deste sábado, desta vez tirando o cinturão dos médios do neozelandês no UFC 281.

Os dois lutadores já haviam se encontrado antes em seus dias de kickboxing, com o brasileiro Pereira ostentando um par de vitórias sobre ‘The Last Stylebender’.

O último deles foi um nocaute espetacular em São Paulo em 2017, mas Adesanya se gabou de não ter nenhum trauma psicológico do incidente ao ir para o UFC e se tornar seu campeão dos médios três anos e um mês antes de enfrentar Pereira pela terceira vez.

Com Pereira fazendo apenas sete lutas no MMA depois de migrar da promoção de kickboxing Glory, onde foi seu primeiro campeão simultâneo no peso dois, a experiência de Adesanya por 19 a 1 contou na luta em que fazia sua sexta defesa de cinturão.

Pereira começou bem, mas foi abalado no final do primeiro round por uma combinação habilidosa de seu inimigo. No 2º round ele se saiu melhor, mas parecia abatido e descoberto no nível superior no terceiro e quarto rounds, com muitos criticando o UFC por acelerá-lo para uma disputa de título nas costas de uma antiga rivalidade.

Escanteio comandado pelo ex-campeão meio-pesado Glover Teixeira “mantido real” com Pereira antes da quinta rodada, como ele explicou mais tarde.

“Eu disse: ‘Preciso nocauteá-lo?’” lembrou Pereira. “Glover disse: ‘Você tem que nocauteá-lo’. Eu disse, ‘OK, vamos fazer isso.’”

No recomeço da ação, Pereira acertou um chute no nervo fibular da perna direita de Adesanya, que foi crucial.

“É por isso que meu footwork foi comprometido,” disse Adesanya. “Foi só a minha perna. Minha perna cedeu. Parabéns a ele. Ele investiu naqueles [calf kicks] Nós vamos.”

Pereira então desferiu uma enxurrada de socos que feriram Adesanya contra a jaula. Depois que Adesanya mal olhou para cima e se defendeu, o árbitro Marc Goddard interveio para interromper a ação.

“Tantos anos de muito trabalho e dedicação, e aqui estou, campeão do mundo” disse Pereira.

“É outra grande história para ele, mas ainda não acabou,” Adesanya jurou. “Isso ainda é uma guerra.” “F—louco, não é?” Adesanya acrescentou. “Semelhante à última vez – mesma história.”

Com uma provável revanche para os dois homens, o presidente Dana White saudou “um grande campeão para nós”.

“Ele gosta de lutar o tempo todo”, White disse sobre Adesanya. “Ele não diz não. Ele luta contra qualquer um. Esses são caras divertidos de se ter. E ele é uma boa pessoa.”