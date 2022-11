Campeão russo Makhachev assina acordo para enfrentar o rei peso por peso do UFC – CMIO Esportes

Islam Makhachev defenderá seu título contra Alexander Volkanovski na Austrália no ano que vem

A primeira defesa da estrela russa Islam Makhachev do título de 155 libras que conquistou em Abu Dhabi no mês passado será contra o antigo campeão dos penas do UFC e melhor lutador peso por peso do UFC, Alexander Volkanovski, foi revelado na noite de sábado.

Makhachev, parceiro de treinamento de longa data do ícone do UFC Khabib Nurmagomedov, cumpriu as altas expectativas que foram colocadas sobre ele desde que pisou pela primeira vez em uma gaiola do UFC quando finalizou o ex-campeão Charles Oliveira para reivindicar o título vago dos leves do UFC no UFC 280 luta principal – quebrando a seqüência de 11 vitórias consecutivas do artista brasileiro no processo.

Depois, Makhachev comemorando foi saudado no octógono por Volkanovksi, o ex-jogador de rúgbi australiano que se tornou um dos lutadores de artes marciais mistas mais dominantes de sua geração, como evidenciado por um recorde de carreira de 25-1 durante o qual ele foi quase um década sem experimentar a derrota.

Os dois rivais trocaram um respeitoso aperto de mão na jaula após a conquista do título de Makhachev, mas tais banalidades estarão ausentes quando eles lutarem no início do ano que vem, depois que o UFC revelou oficialmente que eles se enfrentarão no evento principal do UFC 284, marcado para acontecer em Perth, Austrália, em 12 de fevereiro.

“Estamos obviamente pressionando por isso”, disse Volkanovski recentemente antes da luta ser confirmada. “Todo mundo quer isso. Nós vamos fazer isso acontecer.”

O australiano de 1,70m dará um tamanho significativo para seu homólogo russo, um fator que deve inclinar as chances das casas de apostas a seu favor – principalmente devido ao domínio que Makhachev demonstrou em suas lutas com lutadores leves naturais ao longo de sua carreira no UFC até o momento. .

Volkanovski, no entanto, lutou contra uma desvantagem de tamanho por praticamente toda a sua carreira e a ex-estrela do rúgbi é conhecida por possuir um nível de força quase não natural, devido ao seu tamanho relativamente diminuto, e manipulou alguns dos maiores lutadores de todos os tempos da divisão peso-pena, como como Max Holloway (x3) e José Aldo.

“Vai ser tipo Davi e Golias, porque todo mundo acha que ele é o homem mais forte do planeta, o melhor grappling que alguém já viu”, Volkanovski explicou ainda.

“A maneira como eles estão falando sobre ele – vai parecer incrível quando eu terminar o trabalho.”

Não sei o que o UFC quer, fevereiro na Austrália ou março em Vegas, sinceramente não ligo para localização e adversário, nunca escolho adversários. Basta enviar um contrato e parar de jogar — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) 5 de novembro de 2022

Quanto a Makhachev, ele recentemente pediu a oficialização da luta para que a conversa pré-luta avance para algo mais definido.

“Não tenho certeza do que o UFC quer, fevereiro Austrália ou março Vegas, sinceramente não me importo com localização e adversário, nunca escolho adversários”, disse ele antes da luta ser confirmada.

“Basta enviar um contrato e parar de jogar.”

Parece que os dois homens realizaram seu desejo. Veremos quem estava certo em fazê-lo em fevereiro.