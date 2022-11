Lenda do UFC sofre nocaute violento na última luta da carreira (VÍDEO) — CMIO Esportes

A luta final da carreira de Frankie Edgar não foi como ele esperava, já que o ex-campeão dos leves do UFC sofreu um nocaute devastador nas mãos (ou joelho, mais apropriadamente) do rival Chris Gutierrez durante o evento UFC 281 de sábado à noite no Madison Square Garden em Nova York Cidade.

Nativo de Nova Jersey, Edgar, 41, estava lutando pela última vez em uma carreira de 36 lutas que lhe rendeu o ouro do UFC, mas também a reputação de um dos campeões mais duráveis ​​do esporte – mas resultados recentes indicam que seu queixo não é bem assim. tão ferro quanto antes, e isso ficou novamente evidente na rodada de abertura na Big Apple, quando Gutierrez encontrou uma casa para uma joelhada voadora que derrubou Edgar para trás na lona.

O final veio pouco mais de dois minutos dentro do round de abertura e foi a quarta derrota de Edgar por nocaute em suas últimas cinco lutas, e imediatamente sugou o ar de uma torcida ferozmente pró-Edgar prestando homenagem ao ícone do octógono em sua última batalha no cage.

E enquanto a carreira de Edgar no Hall da Fama terminou com uma nota amarga, o veterano de batalha deixou claro que não se arrepende nem um momento das quase oito horas que passou no cage do UFC.

“eu amo esse esporte”, disse Edgar depois de recobrar a consciência. “Eu não queria sair assim. Este esporte é b * tch. Tenho minha família aqui, isso é tudo que importa. Parabéns ao Cris. Este esporte nem sempre é tão indulgente.”

Gutierrez, por sua vez, melhora seu cartel na carreira para um impressionante 19-4-2 e soma oito lutas no UFC desde a última derrota.

Em seus próprios comentários pós-luta, ele disse que sua preparação para a luta foi extremamente desafiadora.

“Tem sido apenas uma montanha-russa”, disse Gutierrez, cuja mãe e treinador foram recentemente diagnosticados com câncer.

“Eu venho do nada. Estatisticamente eu não deveria estar aqui. Eu estou aqui agora. É um sonho realizado estar aqui no Madison Square Garden.”

Frankie, você é um irmão lendário. Nada para abaixar a cabeça. Eu sei que você tem tantos caminhos de sucesso após este capítulo em sua vida. Viva Iron forte, Frankie Edgar! #UFC281 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 13 de novembro de 2022

Vários lutadores, por sua vez, prestaram homenagem a Edgar quando ele se afastou do octógono pela última vez – com quase todos eles usando uma palavra comum para descrever a carreira de Edgar.

“Triste ver Frankie Edgar cair assim”, escreveu outro ex-campeão, Rafael Dos Anjos. “É um esporte difícil. Aproveite sua lenda da aposentadoria.”

O campeão peso galo Aljamain Sterling acrescentou: “Frankie, você é um irmão lendário. Nada para abaixar a cabeça. Eu sei que você tem tantos caminhos de sucesso após este capítulo em sua vida. Viva Iron forte, Frankie Edgar!”

Até mesmo Khamzat Chimaev não conseguiu conter sua admiração, com a estrela nascida na Chechênia escrevendo apenas uma palavra online: “Lenda.”