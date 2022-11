Twitter entra em erupção com o nocaute duplo do UFC 281 – CMIO Esportes

Em um card cheio de muitas lutas épicas e reviravoltas, um raro nocaute duplo de dois pesos-pena nas preliminares do UFC 281 deu o que falar no Twitter.

Seungwoo Choi e Michael Trizano se enfrentaram horas antes do nocaute técnico de Alex Pereira sobre o ex-campeão dos médios Israel Adesanya no Madison Square Garden.

Com apenas 20 segundos de luta, Choi e Trizano se derrubaram exatamente ao mesmo tempo, no que provou ser um precursor louco para um primeiro round selvagem de três programados.

Lutando pela carreira no UFC na última luta do contrato, Trizano, que também havia perdido peso, conseguiu um nocaute brutal em Choi faltando segundos para o fim do primeiro round.

Quanto ao “Ultra raro” knockdown duplo, porém, que recebeu muito mais atenção.

“Não acredito que isso acabou de acontecer,” disse um repórter do MMA no Twitter.

“Imagina se fosse um nocaute duplo” outro concluiu.

“Finalmente, uma previsão de Tony Ferguson se tornou realidade” um entusiasta da luta com uma memória afiada apontou em outro lugar.

“Como é possível que não tenhamos nem dois minutos em Seung Woo Choi vs. Mike Trizano? Tanta coisa aconteceu!” disse outro jornalista de MMA, entre os dois principais incidentes da luta.

Falando após sua vitória ao melhorar para 11-3, Trizano, que estava 1-3 em suas últimas quatro lutas chegando a esta, disse ao comentarista Joe Rogan: “Eu não ia ser negado.”













“Eu ia sair com meu escudo, ou sair daqui, não me importa,” ele alegou.

Choi caiu para 10-6 com sua derrota e também pode estar fora da promoção de elite do MMA depois de perder suas últimas três lutas.

Se este é o fim da estrada para ele, pelo menos Choi deixou sua marca na história do UFC com uma ocorrência de aberração que deve ser lembrada para sempre.