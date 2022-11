Negociações de contrato de Messi-PSG serão retomadas após a Copa do Mundo de 2022 no Qatar — CMIO Esportes

Relatos da Espanha afirmam que o Paris Saint Germain está ansioso para estender o contrato da lenda do futebol

O Paris Saint Germain pretende estender o contrato de Lionel Messi após a Copa do Mundo e retomará as negociações sobre o assunto quando o sete vezes vencedor da Bola de Ouro retornar do Catar.

Messi se juntou aos gigantes da Ligue 1 em um contrato de dois anos no verão de 2021, depois de ingressar em uma transferência gratuita quando seus termos com o clube de infância FC Barcelona expiraram.

O jogador de 35 anos se torna um agente livre novamente no final de junho de 2023 e está relacionado a um retorno ao Camp Nou.

O presidente do Barça, Joan Laporta, falou com o jornal catalão Sport esta semana e indicou que Messi é bem-vindo para vestir a icônica camisa '10' com eles.













“O retorno de Messi ao Barça em 2023? O Leo sabe que o Barcelona é sempre a sua casa» disse Laporta.

Enquanto isso, de acordo com o Mundo Deportivo, o PSG está ansioso para seqüestrar qualquer possível reunião e quer retomar as negociações sobre uma extensão de contrato com Messi quando ele retornar da Copa do Mundo no final de dezembro.

Messi pediu que as negociações sejam adiadas até depois do torneio, onde ele estará perseguindo o único grande troféu que lhe escapou em sua ilustre carreira de quase 20 anos.

O PSG quer oferecer a Messi mais dois anos no Parc des Princes além de seu aniversário de 37 anos, o que provavelmente significará que o clube apoiado pelo Catar será seu último empregador europeu.

Messi também foi associado a uma mudança para a Inter Miami na MLS e descreveu jogar nos EUA como um “Sonhe”.

Assegurar Messi é uma prioridade para o PSG depois que eles conseguiram fazer com que Kylian Mbappe esnobasse o Real Madrid e estendesse com eles até 2024, com um ano opcional adicional, em maio.













Outros jogadores que os parisienses querem contratar incluem os zagueiros Sergio Ramos e Presnel Kimpembe, além do meio-campista Marco Verratti, que deve ter seu atual contrato estendido até 2026.

Veratti chegou do Pescara, em sua Itália natal, em 2012, e caso ele visse o potencial contrato, ele se tornaria um dos jogadores mais antigos do PSG em sua história, passando 14 anos lá.

Messi teve uma primeira temporada difícil em Paris, mas esteve na melhor forma de sua vida em 2022/2023, com 12 gols e 14 assistências em todas as competições até agora.

Ele deixa o PSG para a Copa do Mundo com cinco pontos de vantagem na liderança da Ligue 1 após uma vitória por 5 x 0 sobre o Auxerre no domingo.