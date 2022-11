Participação russa por trás do adiamento da Copa do Mundo de Hóquei, diz lenda da NHL — CMIO Esportes

Darius Kasparaitis reagiu à decisão de adiar a competição até 2025

A decisão da NHL e da associação de seus jogadores de adiar a Copa do Mundo de Hóquei até fevereiro de 2025 foi influenciada pela questão de saber se a Rússia poderá participar, de acordo com uma lenda do hóquei.

As duas organizações anunciaram o adiamento na sexta-feira em um comunicado conjunto. “Durante o ano passado, a NHL e a NHLPA trabalharam em planos para realizar a próxima Copa do Mundo de Hóquei, o principal torneio internacional de hóquei, em fevereiro de 2024. eles disseram.

“Infelizmente, no ambiente atual não é viável realizar a Copa do Mundo de Hóquei naquele momento.”

De acordo com o medalhista de ouro olímpico Darius Kasparaitis, no entanto, a questão que paira sobre a participação da Rússia no torneio “é um dos principais motivos do adiamento”.













“Porque a seleção russa é uma das principais equipes do mundo, e a Copa do Mundo sem ela seria como a Copa do Mundo. [of football] sem a seleção brasileira”, disse a lenda da NHL, que é mais conhecida por dois longos períodos com o New York Islanders e o Pittsburgh Penguins.

“No hóquei, não há tantos poderes que possam substituir outras equipes, e sem uma das principais equipes ser a favorita, um torneio tão prestigiado não seria interessante”, disse. ele disse a TASS.

“É como realizar a Copa do Mundo [of hockey] sem canadenses. Outra razão para adiar um ano [is that it] pode-se supor que há esperança para o retorno da paz”.

Kasparaitis acredita que seria injusto privar os jogadores de hóquei russos da oportunidade de competir em tal competição, que foi realizada apenas três vezes – em 1996, 2004 e 2016.

“Eles não têm uma carreira tão longa… Acho que dois anos é muito tempo, muita coisa pode mudar e tudo vai se encaixar” ele esperava.

A Rússia está atualmente banida depois que a Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF) seguiu uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) que seguiu a operação militar do país na Ucrânia.













Estrelas russas como Alexander Ovechkin e Valeri Nichushkin ainda podem jogar na NHL. No entanto, a liga seguirá as orientações da IIHF quando se trata das seleções nacionais.

O vice-comissário da NHL, Bill Daly, explicou anteriormente que a liga quer que a Rússia jogue.

“Certamente, gostaríamos disso e acho que nossos jogadores russos gostariam disso. Portanto, certamente gostaríamos de acomodá-los de alguma maneira credível ”, disse ele. disse ele, conforme citado pela ESPN.