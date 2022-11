O chefe da Rússia, Karpin, revela a oferta da Armênia — CMIO Esportes

Valeri Karpin, treinador da seleção russa e do FC Rostov na Premier League russa, confirmou que recusou uma proposta da Federação de Futebol da Armênia para assumir o cargo em Yerevan.

O ex-meio-campista do Spartak Moscou e da Real Sociedad, Karpin, de 53 anos, sucedeu Stanislav Cherchesov no principal cargo do futebol russo em julho do ano passado e foi encarregado de supervisionar o restante da malfadada campanha de qualificação para a Copa do Mundo.

A Rússia ganharia passagem para a segunda rodada dos playoffs de qualificação para a Copa do Mundo, mas foi banida da competição pela FIFA logo após o início da operação militar na Ucrânia; uma situação que parecia deixar o futebol russo – e o próprio Karpin – no limbo.

Em março, porém, Karpin concordou com um acordo para permanecer como técnico da Rússia até o final de 2022, ao mesmo tempo em que retornava ao FC Rostov, de quem deixou por consentimento mútuo logo após assumir o cargo na Rússia.

Na semana passada, Karpin pôs fim às especulações sobre seu futuro quando concordou em permanecer como técnico da Rússia até agosto de 2024 – mas não antes de recusar propostas do futebol armênio.

Falando ao Sport Express, Karpin revelou que recebeu uma oferta atraente das autoridades do futebol na Armênia antes de assinar sua extensão com a RFU.

“Houve uma chamada, sim. Ouviu a oferta. É bom,” Karpin disse via tradução.

E perguntado por que não assinou o contrato, Karpin deu uma explicação simples.

“Porque eu sou o técnico da seleção russa e do Rostov,” ele disse.

As ligações de Karpin com a Armênia ocorrem apenas algumas semanas depois que um de seus jogadores em Rostov, o internacional armênio Khoren Bayramyan, pediu publicamente que o russo se mudasse para o futebol armênio.

“Quero Karpin para liderar a seleção da Armênia”, disse ele em outubro, conforme observado pela Show Sport.

“Iremos ao Euro 2024 com ele com certeza.”

O veterano do futebol armênio Roman Berezovsky está atualmente no comando de seu país em uma base interina depois que o técnico espanhol Joaquin Caparros foi dispensado de suas funções após a derrota de sua equipe por 3 x 2 para a República da Irlanda em Dublin, em setembro.