Luva de beisebol Babe Ruth de US $ 1,5 milhão quebra recorde – CMIO Esportes

Uma luva de beisebol que já foi usada pela figura amplamente considerada o maior jogador do esporte de todos os tempos, Babe Ruth, foi vendida por um recorde de US$ 1,53 milhão no 19º leilão anual do Louisville Slugger Museum & Factory.

O número quebrou o recorde anterior pago por uma luva de beisebol, que se acreditava custar US $ 387.500 por uma luva de Lou Gehrig que a Sotheby’s vendeu em 1999.

Em 2013, a Steiner Sports vendeu a luva de Jackie Robinson que se acredita ter sido usada nas World Series de 1955 e 1956 por pouco mais de US$ 373.000.

Ruth, mais conhecido por sua passagem pelo New York Yankees de 1920 a 1934, doou a luva em questão ao ex-jogador da terceira base do St. Louis Browns, Jimmy Austin.

Babe pega um recorde. Luva modelo profissional significativa Babe Ruth c. 1927-33 da coleção Jimmy Austin atraiu interesse nacional e internacional. A luva foi autenticada e considerada uma possível correspondência por @PSAcardpic.twitter.com/IeBEjdsUwk — Leilões de caça (@HuntAuctions) 12 de novembro de 2022

O item foi fabricado pela Spalding e acredita-se que tenha sido usado por Ruth de 1927 a 1933.

A Hunt Auctions, que supervisionou sua venda no sábado, disse que a luva foi originalmente considerada um modelo vintage da loja Babe Ruth. Após um processo de proveniência e autenticação, no entanto, que incluiu uma possível correspondência de fotos com uma imagem de Ruth usando o mesmo modelo com manchas de tabaco idênticas, a percepção disso mudou.

“Esta luva monumental é verdadeiramente [one] das peças mais históricas de seu meio já oferecidas em leilão público”, O presidente da Hunt Auctions, David Hunt, afirmou.

Uma gravação de áudio de 1964 capturou Austin discutindo a luva e batendo em seu couro. “Minhas memórias de infância com meu ‘Tio Jim’ são extremamente queridas para mim,” disse a sobrinha de Austin, Susan Kolokoff, em uma declaração da Hunt Auctions.

“A luva ficou em uma caixa nos últimos 30 anos até que soubemos de sua história e ouvimos a incrível gravação de áudio” ela adicionou.