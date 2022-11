Medvedev diz que Djokovic é o favorito do ATP Finals – CMIO Esportes

Daniil Medvedev, o quinto jogador de tênis masculino do mundo, diz que qualquer um no campo de oito homens pode triunfar no ATP Finals, em meio a alegações de que o astro sérvio Novak Djokovic é o homem a ser derrotado no evento em curso em Turim, Itália.

Tanto Medvedev quanto Djokovic foram sorteados em um grupo ferozmente competitivo que também conta com Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas no evento final da campanha ATP de 2022, com vários dos melhores jogadores do mundo lutando para terminar o ano em alta. reivindicar 1.500 pontos para aumentar o ranking mundial do vencedor.

Mas enquanto alguns jogadores entrarão no torneio em sua melhor forma, Medvedev diz que o torneio provavelmente será decidido por margens finas e que nenhum jogador deve ser considerado favorito no resto do campo.

“Acho que não há resposta para esta pergunta”, disse Medvedev quando perguntado sobre o status de Djokovic como a escolha da casa de apostas para vencer.

“No Nitto ATP Finals não há jogador favorito, todos os tenistas são ao mesmo tempo. Existem grandes tenistas e você nunca sabe quem chega em melhor forma física ou mental no último torneio do ano.”

Djokovic, no entanto, foi citado como estando na melhor forma da carreira antes do evento, enquanto procura fechar o que foi um controverso 2022 em alta.

O sérvio começou seu ano sendo deportado da Austrália antes do Aberto da Austrália por não cumprir os requisitos de vacinação contra o Covid-19 do país na época.

Oito dos nove jogadores mais bem classificados do mundo competirão no evento, após a desistência do número um do mundo, Carlos Alcaraz.

“Qualquer um pode ganhar o ATP Finals 2022 porque só há jogadores de alta qualidade, pode haver surpresas desde a primeira partida, que ao mesmo tempo também não seriam surpresas”, acrescentou Medvedev.

“Do meu ponto de vista, somos todos favoritos.”

Ao lado do chamado ‘Grupo da Morte’ com Medvedev e Djokovic, o outro grupo verá Rafael Nadal, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz competirem pela supremacia.

Mas enquanto Medvedev está sinalizando que acredita que qualquer um pode vencer, seu compatriota Andrey Rublev brincou que não estava muito feliz por ter sido sorteado em um grupo tão competitivo.

“Eu pensei ‘o que [am] eu fazendo lá? Por que estou neste grupo‘”, disse ele a repórteres.

O norueguês Ruud marcou a primeira vitória da competição no domingo, quando derrotou Auger-Aliassime em dois sets, com Nadal e Fritz jogando no final do dia.

Na segunda-feira, haverá uma batalha totalmente russa entre Medvedev e Rublev, enquanto Djokovic enfrentará Tsitsipas.