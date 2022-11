NHL adia Copa do Mundo de Hóquei — CMIO Esportes

A Copa do Mundo de Hóquei de 2024 será adiada para fevereiro de 2025, conforme confirmado pela NHL na América do Norte e sua associação de jogadores, a NHLPA.

“Durante o ano passado, a NHL e a NHLPA trabalharam em planos para realizar a próxima Copa do Mundo de Hóquei, o principal torneio internacional de hóquei, em fevereiro de 2024. as duas partes disseram em um comunicado conjunto na sexta-feira.

“Infelizmente, no ambiente atual não é viável realizar a Copa do Mundo de Hóquei naquele momento.”

O torneio é realizado de forma irregular e foi apreciado três vezes pelos fãs de hóquei. Os Estados Unidos venceram o evento inaugural em 1996, antes do Canadá reivindicar as principais honras em 2004 e 2016.

A edição planejada para 2024 é adiada em meio a questões políticas como a operação militar da Rússia na Ucrânia, que resultou na proibição de equipes russas de várias competições esportivas internacionais.

Federações como a Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF) atenderam a uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) de banir a Rússia, e a NHL não conseguiu confirmar se uma equipe russa poderá participar da Copa do Mundo de Hóquei.













Apesar das sanções, a NHL permite que várias estrelas russas, como Alexander Ovechkin e Valeri Nichushkin, ainda joguem.

O vice-comissário da NHL, Bill Daly, indicou que os russos podem participar da Copa do Mundo em setembro, dizendo: “Certamente, gostaríamos disso e acho que nossos jogadores russos gostariam disso. Portanto, certamente gostaríamos de acomodá-los de alguma maneira credível ”, disse ele. como citado pela ESPN.

O torneio estava inicialmente programado para ocorrer em um período de 17 dias em fevereiro de 2024, e não era esperado que houvesse uma equipe da Europa e da América do Norte participando.

Em vez disso, dez seleções tradicionais são cotadas para jogar, com dois países eliminados de uma rodada de qualificação enquanto outros oito disputam o título.

Países como Canadá, EUA, Suécia, Finlândia, República Tcheca e alguma forma da equipe russa devem aparecer em 2025. Outros candidatos para completar o pacote incluem Suíça, Alemanha, Áustria e Noruega.

Um anfitrião para a Copa do Mundo de Hóquei em 2025 ainda não foi anunciado, depois que os EUA e o Canadá sediaram em 1996, à frente de Toronto, Canadá assumindo apenas em 2004 e 2016.