Dono da equipe defende estrela polêmica da NBA — CMIO Esportes

Joe Tsai, dono do Brooklyn Nets, não acha que Kyrie Irving tenha crenças antissemitas

O dono da franquia da NBA Brooklyn Nets é a última figura a concluir que o controverso jogador de basquete Kyrie Irving não é antissemita depois de se encontrar com o jogador de 30 anos.

Joe Tsai originalmente condenou sua guarda quando Irving foi envolvido em um escândalo antissemitismo por twittar um link para um filme considerado conter tropos antissemitas.

Os Nets baniram Irving por um mínimo de cinco jogos por se recusar “para dizer inequivocamente que ele não tem crenças anti-semitas”, que o cofundador da Nike, Phil Knight, citou como o motivo por trás da gigante de roupas esportivas suspender seu relacionamento com o ex-campeão da NBA.

Nos últimos dias, no entanto, o comissário da NBA Adam Silver, que é judeu, se assumiu e disse que não acredita que Irving seja antissemita. Na sexta-feira, Silver foi acompanhado por Tsai, que fez comentários semelhantes online.

“Clara e eu nos encontramos com Kyrie e sua família ontem” disse Tsai, mencionando sua esposa.

Clara e eu nos encontramos com Kyrie e sua família ontem. Passamos um tempo de qualidade para nos entender e está claro para mim que Kyrie não tem nenhuma crença de ódio contra os judeus ou qualquer grupo. — Joe Tsai (@joetsai1999) 11 de novembro de 2022

“Passamos um tempo de qualidade para nos entender e está claro para mim que Kyrie não tem nenhuma crença de ódio em relação ao povo judeu ou a qualquer grupo.”

“Os Nets e Kyrie, juntamente com a NBA e a NBPA, estão trabalhando de forma construtiva em direção a um processo de perdão, cura e educação”, disse. acrescentou Tsai.

Os Nets disseram que Irving só retornará depois de passar por “medidas corretivas” e completar seis requisitos.

Irving já cumpriu algumas delas, como pedir desculpas por seu ato, condenar o filme e prometer doar US$ 500.000 para causas anti-ódio.

O ex-companheiro de equipe LeBron James pediu que Irving pudesse retornar à quadra, e a Associação Nacional de Jogadores de Basquete disse aos membros em um e-mail na sexta-feira que espera que a situação seja resolvida em breve.













“Acreditamos que a pausa cuidadosa e a reflexão começaram a valer a pena”, disse o sindicato no e-mail, visto pela Associated Press.

“Mantivemos desde o início, e continuaremos a repetir todas as chances que temos, que Kyrie e a Associação de Jogadores condenam inequivocamente o antissemitismo e todas as outras formas de ódio”.

“Continuamos a garantir que os direitos de Kyrie e os direitos de todos os futuros jogadores sejam protegidos em todos os momentos e esperamos muito em breve uma resolução de todos os assuntos satisfatórios para todas as partes”. acrescentou, conforme relatado pela ESPN.

Irving está no último ano de seu contrato com os Nets, que termina no final da temporada 2022/2023 da NBA.