Messi fala sobre as chances da Argentina no Qatar 2022 — CMIO Esportes

O capitão da Argentina, Lionel Messi, disse que se sente “muitas semelhanças” entre o atual grupo de jogadores de seu país e o que chegou à final da Copa do Mundo em 2014, e destacou a importância de começar bem no Catar 2022.

Messi foi nomeado na lista de 26 jogadores de Lionel Scaloni na sexta-feira e deu uma entrevista ao jornal esportivo nacional Ole.

“Acho fundamental e marca muito para o resto da Copa do Mundo. ele disse, acrescentando que a Albiceleste deve começar forte contra a Arábia Saudita no Grupo A em 22 de novembro antes de enfrentar México e Polônia.

A Argentina é uma das favoritas no Catar devido à sua série de 35 jogos invictos, que inclui uma vitória na Copa América. Messi disse, no entanto, que eles “tem que isolar [themselves] de tudo que [Argentinian] pessoas estão vivenciando”.

“Embora tenhamos muita esperança, também somos realistas e conscientes de que estamos passando por um bom momento; ao mesmo tempo temos que saber que é uma Copa do Mundo, que é muito difícil”, ele adicionou.

“Sinto muitas semelhanças entre este grupo e a Copa do Mundo de 2014. É um grupo que sempre, seja qual for o jogo, joga com a mesma intensidade e concentração e acho que isso é muito importante. E sabemos que vamos lutar por isso, mas nós [don’t think] seremos campeões desde o início, como pensam os argentinos”, ele adicionou.

“Além do fato de que é uma boa estatística e um recorde que permanecerá se cumprirmos o objetivo e igualarmos a Itália (que detém o recorde de 37 jogos sem perder), também não pensamos nisso. Messi falou sobre a invencibilidade.













“E tenho certeza que o mal [games] chegarão em algum momento, e vamos superá-los.

“Esse grupo está preparado para os ruins. Na verdade, começamos do ruim, esse grupo se formou quando perdemos para o Brasil nas semifinais da Copa América em 2019 e foi daí que foi gerado o que foi gerado.

“Acho que vamos estar preparados, espero [the difficult games] não vai ser tão ruim e vamos avançar. Mas estamos bem como chegamos, sem pensar na invencibilidade”, disse. ele disse.