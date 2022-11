FIFA dá sinal verde para amistoso com a Rússia — CMIO Esportes

As classificações serão afetadas por um amistoso autorizado pela FIFA entre a seleção masculina russa e o Uzbequistão, conforme confirmado pela associação de futebol uzbeque.

A Rússia está atualmente banida das competições internacionais depois que a FIFA e sua contraparte europeia, a UEFA, seguiram uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) de tomar tal ação em meio à operação militar na Ucrânia.

Isso significou que a seleção masculina russa foi eliminada das semifinais dos playoffs da Copa do Mundo de 2022 do Catar, já que a Polônia foi dispensada e depois venceu a final contra a Suécia.

Nas últimas semanas, a Rússia também foi omitida das eliminatórias da Euro 2024 para o torneio internacional da UEFA, que será realizado na Alemanha.













A seleção liderada por Valeri Karpin, que acaba de ter seu contrato estendido até o verão de 2024, tentou realizar amistosos nesse meio tempo e seguirá com uma vitória por 2 a 1 sobre o Quirguistão em Bishkek, em sua primeira partida desde o último novembro, com um confronto contra o Uzbequistão.

A partida será realizada no Estádio Pakhtakor, em Tashkent, em 20 de novembro. A federação de futebol do Uzbequistão confirmou que a FIFA deu o aval para a partida e permitirá que ela influencie o ranking.

“A Associação de Futebol do Uzbequistão recebeu autorização da Confederação Asiática de Futebol (AFC). A União Russa de Futebol (RFU) recebeu autorização da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA). Depois disso, a Federação de Futebol do Uzbequistão e a União Russa de Futebol receberam autorização da FIFA para a partida”, disse. a FA uzbeque disse à TASS.

“Há seis substituições no jogo. O resultado da partida contará para o ranking da FIFA”, disse. a organização acrescentou.

A partida entre Rússia e Uzbequistão será disputada depois que a Federação de Futebol da Bósnia e Herzegovina confirmou que um amistoso planejado contra a Rússia não iria acontecer.













“O amistoso entre as seleções ‘A’ da Bósnia-Herzegovina e da Rússia, que deveria ser disputado em São Petersburgo no dia 19 de novembro, não será disputado naquele momento”, disse. publicou uma mensagem no site da organização.

“Na sessão de hoje do Conselho Executivo da Federação de Futebol de BH, a partida prevista para o dia 19 de novembro foi adiada. O presidente do BH FF, Vico Zeljkovic, afirmou que a realização deste amistoso será prorrogada para alguma data futura”.

Antes de enfrentar o Uzbequistão, no entanto, a Rússia enfrentará o Tajiquistão em Dushanbe três dias antes, em 17 de novembro.