Neymar sugere que Qatar 2022 será sua última Copa do Mundo — CMIO Esportes

A estrela do Brasil e do Paris Saint Germain, Neymar, sugeriu que a Copa do Mundo deste mês no Catar pode ser a última.

O jogador de 30 anos atuou em duas Copas do Mundo pelo recorde de cinco vezes vencedor do Brasil, mas nunca levantou um grande troféu para eles, apesar de ser amplamente considerado como o melhor jogador brasileiro de sua geração.

“Vou jogar como se fosse o último” Neymar prometeu à gigante da mídia local Globo. “Converso com meu pai, sempre conversamos, para jogar cada jogo como se fosse o último porque você não sabe o que vai acontecer amanhã.

“Não posso garantir que jogarei outro [World] Xícara. Eu honestamente não sei. Vou jogar como se fosse o último. Talvez eu jogue outro, talvez não. Depende.













“Vai haver uma mudança de treinador e não sei se esse treinador vai gostar de mim” ele acrescentou, em referência ao técnico da seleção nacional Tite deixando o cargo após o torneio.

Aproximando-se do recorde de 77 gols de Pelé em todos os tempos, com 75 gols, enquanto 21 jogos a menos do recorde de 142 jogos de Cafu, Neymar observou que ele tem “Já construí uma longa história na seleção e, com certeza, quero terminá-la bem.”

“É mais do que imaginei, do que sonhei” ele afirmou, de seu sucesso na lendária camisa amarela e verde desde que estreou aos 18 anos.

“Nunca pensei em números, nunca quis ultrapassar ninguém, bater um recorde. Sempre quis jogar futebol”.

“Pelé é a referência. Pelé é futebol. Pelé é praticamente tudo para o nosso país. O respeito e a admiração que tenho por ele é enorme”, disse. Neymar sorriu, de seu colega produto da academia do Santos, que foi três vezes vencedor da Copa do Mundo.

“Eu quero jogar isso [World] Copa, me dedico a isso, porque tenho certeza que temos potencial para ir muito longe”, disse. Neymar disse, enquanto insiste que não está perseguindo a glória individual.













“Embora muita gente não acredite em nós, vamos provar o contrário. Vejo que esta seleção tem muitas coisas boas e vejo que podemos ir muito longe.



“Eu estou feliz. Gosto de jogar futebol e gosto de ganhar. Gosto de ser melhor do que sou todos os dias. Gosto de ajudar meus companheiros, que é o principal. Espero que meu nome fique gravado na história do futebol”, disse. Neymar desejou.

O Brasil inicia sua campanha no Catar 2022 contra a Sérvia em 24 de novembro e também enfrentará Suíça e Camarões no Grupo G.