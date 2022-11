Ex-presidente da FIFA pede suspensão da Copa do Mundo do Irã — CMIO Esportes

Irã “deveria ser excluído da Copa do Mundo”, de acordo com o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter.

Blatter estava no comando do órgão que governa o futebol mundial quando o Catar recebeu os direitos de hospedagem em 2010. Esta semana, ele ganhou as manchetes por dizer que isso nunca deveria ter acontecido.

Em seus últimos comentários, a Blick, Blatter afirmou que o Irã deveria ser expulso da Copa do Mundo devido aos protestos generalizados que tomaram conta do país e que foram desencadeados pela morte de uma jovem sob custódia da polícia de moralidade por supostamente violar as regras do código de vestimenta. .

Blatter afirmou que se ele ainda fosse presidente da FIFA, medidas seriam tomadas. De olho no seu sucessor, Gianni Infantino, porém, ele não espera que nada seja feito.

“Ele está tendo problemas para criar um fundo junto com os catarianos para todos os trabalhadores que sofreram acidentes durante a construção da infraestrutura.













“Acho que alguém da FIFA que tem coragem deveria fazer isso. Mas Infantino nem tem coragem de dar uma resposta aos jornalistas”, disse. disse Blatter.

Blick informou que Blatter achou incompreensível que Infantino não tenha se posicionado claramente quando se trata do Irã, que inclusive teve sua presença contestada no torneio por alguns iranianos.

O grupo de direitos das mulheres Open Stadiums compartilhou uma carta aberta no Twitter no mês passado e perguntou por que seu país está autorizado a participar do Qatar 2022 quando “As mulheres iranianas continuam bloqueadas do nosso ‘Beautiful Game’”.

As mulheres no Irã foram recentemente autorizadas a assistir a uma partida de futebol nacional pela primeira vez desde 1979, depois que a FIFA enviou uma carta às autoridades locais exigindo que elas pudessem desfrutar de mais jogos pessoalmente.

Avançando, no entanto, o Open Stadiums não está confiante de que os campos de futebol permanecerão abertos para as mulheres iranianas, pois confiam “nem as autoridades da República Islâmica nem a Federação Iraniana de Futebol que o estádio Azadi permanecerá aberto a eles após a conclusão da Copa do Mundo da FIFA 2022 em 18 de dezembro.”

A seleção masculina iraniana inicia sua campanha no Grupo B da Copa do Mundo contra a semifinalista da Rússia 2018, a Inglaterra, em 21 de novembro, e também foi sorteada contra o País de Gales e os Estados Unidos.

Em outros lugares, a Ucrânia, que não se classificou depois de perder a final do playoff para os galeses em Cardiff, fez campanha para ocupar o lugar do Irã no torneio, que começa em 20 de novembro.