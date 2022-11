Chefes de xadrez excluem a Rússia de realizar partida do campeonato mundial – CMIO Esportes

A Rússia não poderá realizar o Campeonato Mundial de Xadrez 2023 no próximo ano devido a recomendações feitas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), conforme confirmado pelo presidente da Federação Internacional de Xadrez (FIDE), Arkady Dvorkovich.

O COI exigiu que a Rússia não sediasse eventos esportivos internacionais à luz da operação militar lançada na Ucrânia no final de fevereiro.

Pouco tempo depois, também recomendou que as equipes, clubes e atletas russos não pudessem participar de eventos internacionais. Isso foi observado por várias federações, mas alguns esportes, como tênis e xadrez, ignoraram e permitiram que jogadores individuais competissem sob status neutro – ou no caso do xadrez, sob a bandeira da federação de seu país, mesmo como russo as seleções nacionais estão proibidas.

Isso significa que o russo Ian Nepomniachtchi pode enfrentar o chinês Ding Liren no Campeonato Mundial de Xadrez de 2023, o que levou a Federação Russa de Xadrez a se oferecer para sediar metade dos jogos em Moscou na Galeria Tretyakov, com a outra metade na terra natal de Ding.

Em comentários feitos na sexta-feira, no entanto, Dvorkovich jogou água fria em tal perspectiva. “Não podemos realizar campeonatos mundiais na Rússia [because of] recomendação do COI”, ele disse.

“Não queremos agravar a situação nesse sentido. E a esse respeito, a China não é muito justa [either]. Portanto, contamos com um país neutro”.













“Estamos negociando agora” Dvorkovich revelado. “O México é o principal concorrente, mas há mais alguns interessados ​​que podem competir. Tomaremos uma decisão dentro de um mês. Vamos tomar uma decisão até o final deste ano.”

A última edição do Campeonato Mundial de Xadrez foi realizada em Dubai e viu Nepomniachtchi perder para o atual campeão Magnus Carlsen no final de 2021.

Nepomniachtchi garantiu a revanche contra o norueguês em 2023 ao vencer o Torneio de Candidatos. Mas quando Carlsen saiu do Campeonato Mundial de Xadrez em julho passado, o vice-campeão dos Candidatos, Ding, foi nomeado para ocupar seu lugar.

Mais recentemente, há quase duas semanas, Nepomniachtchi sofreu uma derrota no desempate do ‘Armageddon’ para Hikaru Nakamura na final do Campeonato Mundial FIDE Fischer Random de 2022 em Reykjavik.