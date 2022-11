Chefe da NBA insiste que estrela controversa não é antissemita – CMIO Esportes

O comissário da NBA Adam Silver concluiu que Kyrie Irving não é antissemita após uma reunião com a controversa estrela do Brooklyn Nets.

Irving foi banido pelos Nets por pelo menos cinco jogos e teve seu contrato com a Nike suspenso depois de compartilhar um link para um filme que contém tropos antissemitas.

Silver inicialmente condenou Irving quando a controvérsia estourou. Depois de ter um “conversa direta e sincera” com o homem de 30 anos, como afirmou ao New York Times, no entanto, ele não acredita que o guarda, que desde então se desculpou com a comunidade judaica, seja antissemita.

“Com base no que ele disse diretamente, para mim (eu) não tenho dúvidas de que ele não é antissemita, mas acho que há um processo pelo qual ele agora precisa passar”, disse. Silver disse na quinta-feira, conforme relatado pelo Yahoo Sport.













“Ele é alguém que conheço há uma década e nunca ouvi uma palavra antissemita dele ou, francamente, ódio dirigido a qualquer grupo.”

“Se ele é ou não antissemita não é relevante para os danos causados ​​pela postagem de conteúdo odioso”, Silver, que é judeu, acrescentou.

Irving pode retornar à ação quando tiver sofrido “medidas corretivas.” Diz-se que consistem em seis requisitos, alguns dos quais Irving já completou, como pedir desculpas, condenar o filme e fazer uma doação de US $ 500.000 para causas anti-ódio.

Irving também deve completar o treinamento antissemitismo e se reunir com líderes judeus. De acordo com LeBron James, no entanto, Irving já deve ter permissão para retornar à quadra.

“Eu disse a vocês que não acredito em compartilhar informações prejudiciais” James tuitou. “E continuarei sendo assim, mas Kyrie se desculpou e ele deve poder jogar. Isso é o que eu acho.

“É simples assim. Ajude-o a aprender – mas ele deveria estar jogando. O que ele pediu para fazer para voltar ao chão eu acho que é excessivo. Ele não é a pessoa que está sendo retratada dele”. acrescentou James.













Os contratos de Irving com Brooklyn Nets e Nike expiram no final da temporada 2022/2023 em andamento e é improvável que sejam renovados.

Em uma entrevista esta semana, o cofundador da Nike, Phil Knight, disse “Duvido que voltemos”, com Irving, embora ele não “saiba com certeza”.

“Kyrie ultrapassou a linha,” acrescentou Cavaleiro. “É meio que simples. Ele fez algumas declarações que simplesmente não podemos cumprir e é por isso que terminamos o relacionamento. E eu estava bem com isso.”