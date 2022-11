Chefe de ginástica defende presença de autoridades russas — CMIO Esportes

O presidente da Federação Internacional de Ginástica (FIG), Morinari Watanabe, abriu o 84º Congresso da FIG em Istambul, Türkiye, defendendo a presença de autoridades russas e bielorrussas.

As federações de vários países europeus – Ucrânia, Estônia, Itália, Holanda, Noruega e Polônia – boicotaram o congresso devido à presença das autoridades.

Watanabe disse que respeita a posição dos ausentes, mas insistiu que a FIG deve “seguir as decisões e recomendações do COI em suas atividades, conforme mencionado na Carta Olímpica”, conforme relatado por Inside the Games.

“A FIG é [an] organização desportiva internacional, deve ser neutra e deve contribuir para a paz através do Olimpismo”, ele disse.













A Rússia foi banida de vários eventos esportivos e federações em todo o mundo, incluindo ginástica, desde que o Comitê Olímpico Internacional (COI) fez uma recomendação para fazê-lo após o início do conflito com a Ucrânia.

Watanabe se referiu a isso, mas destacou que o “A parte que iniciou esta guerra não é o povo russo, os atletas russos, o Comitê Olímpico Russo ou os membros russos do COI”.

“A intenção não é eliminar os atletas da Rússia e da Bielorrússia” disse ele, acrescentando que “punições desnecessárias criam um novo ódio”.

“Quero evitar mais ódio que possa permanecer após a guerra. Acho que devemos evitar deixar o ódio no futuro para a família da ginástica.”

Watanabe apontou que delegações russas e bielorrussas também poderão participar de uma Assembleia Geral da Associação de Comitês Olímpicos Nacionais em Seul no mês passado.

“Com base nessas ações e conselhos do COI, o Comitê Executivo da FIG tomou quatro decisões” disse Watanabe.

“A primeira é que a FIG e a família da ginástica continuarão apoiando a família da ginástica ucraniana. A segunda é que a FIG não permite que atletas da Rússia e da Bielorrússia participem dos eventos da FIG.

“A terceira é que a FIG permitirá que funcionários da FIG da Rússia e da Bielorrússia eleitos pelo Congresso da FIG participem dos eventos. A quarta é que a FIG deve monitorar se os atletas ou oficiais estão fazendo declarações ou ações em apoio a esta guerra e deve impor punições severas contra aqueles que o fazem.”













Watanabe destacou que as ações são “de acordo com as orientações e recomendações do COI”.

“Desse ponto de vista, a FIG permite que suas federações membros da Rússia e da Bielorrússia participem do Congresso. A razão é que temos o dever de partilhar as nossas opiniões com a Rússia e a Bielorrússia.

“Além disso, como organização internacional, temos o dever de ouvir suas opiniões. Se cortarmos o canal de comunicação, não podemos contribuir para a paz”. disse Watanabe.