Superluta de Makhachev no UFC ‘perto’, diz companheiro campeão — CMIO Esportes

Os fãs de MMA não devem esperar muito pela confirmação de uma superluta planejada entre o campeão dos leves do UFC Islam Makhachev e o campeão dos penas Alexander Volkanovski.

Segundo Volkanovski, o desenvolvimento é “perto,” com o evento pay-per-view UFC 284 em Perth, sua terra natal, a Austrália, marcado como o cenário perfeito para a luta em 12 de fevereiro.

“Obviamente, estamos pressionando por isso”, Volkanovski disse na sexta-feira. “Todo mundo quer. Nós vamos fazer acontecer.”

Volkanovski está subindo de peso para desafiar o recém-coroado campeão Makhachev, que conquistou o cinturão vago dos leves ao derrotar Charles Oliveira no UFC 280, em Abu Dhabi, no mês passado.













Makhachev convidou “cara baixinho” Volkanovski no octógono após a vitória, para provocar a partida em potencial enquanto eles apertavam as mãos.

Devido ao Daguestão ser o homem maior, Makhachev será o favorito da maioria dos especialistas e fãs. Isso não deve atrapalhar Volkanovski, no entanto, que é o melhor lutador peso por peso do UFC e está adorando o desafio.

“Vai ser como um Davi e Golias, porque todo mundo pensa que ele é o homem mais forte do planeta, [with the] melhor grappling que alguém já viu”, disse Volkanovski.

“A maneira como eles estão falando sobre ele – vai parecer incrível quando eu terminar o trabalho.”

Volkanovski afirma estar comendo 4.000 calorias por dia para subir e tentar se tornar apenas o segundo lutador na história do UFC a ostentar os títulos dos leves e dos penas ao mesmo tempo.

Caso ultrapasse Makhachev, está aberto a enfrentar o primeiro homem a conseguir o feito, Conor McGregor.

“É o próximo então, certo?” perguntou Volkanovski.

“Vamos fazer isso acontecer depois disso. … Houve apenas quatro campeões na divisão dos penas. O único que eu não lutei é Conor McGregor.













“Eu também posso vencer esse cara” ele alegou.

McGregor não é visto no octógono desde que perdeu para Dustin Poirier pela segunda vez no UFC 264 em julho do ano passado por nocaute técnico.

Aproximando-se do fim de semana do UFC 281, onde o rei dos médios Israel Adesanya defende seu cinturão contra Alex Pereira, o boato alegou que McGregor enfrentará Oliveira em junho de 2023 antes que o vencedor tenha uma chance em quem for campeão dos leves.