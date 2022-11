Corpo de boxe remove russos do ranking — CMIO Esportes

O Conselho Mundial de Boxe (WBC), revelou que os lutadores russos e bielorrussos serão removidos de seus rankings. Em sua convenção anual em Acapulco, México, na terça-feira, a organização anunciou que a decisão entrará em vigor imediatamente.

O WBC havia declarado anteriormente que não encomendaria lutas em nenhum dos países devido à operação militar russa na Ucrânia, como parte de uma ação conjunta com outros órgãos governamentais, como WBA, WBO e IBF.

“O Conselho de Governadores do WBC se reuniu e analisou uma situação específica, um caso específico”, disse o presidente do WBC, Mauricio Sulaiman.

“O WBC chegou a uma determinação depois de analisar a situação em curso da invasão da Rússia na Ucrânia. Todos os lutadores da Rússia e da Bielorrússia estão sendo removidos do ranking do WBC. O WBC não sancionará lutas nesses dois países e nenhum cidadão nacional desses dois países pode competir por um título de campeonato do WBC.

“Gostaria de expressar nosso profundo pesar pelos atletas, pelos promotores, pelos membros da indústria do boxe da Rússia e da Bielorrússia que sofrerão as consequências das ações fora do ringue”. ele adicionou.

A decisão do WBC tem como alvo qualquer boxeador que seja cidadão russo ou bielorrusso, mas serão consideradas exceções para boxeadores nascidos na Rússia que vivem em outros lugares ou aqueles que denunciaram ou se manifestarão contra a operação militar em público.

“Na reunião do Conselho de Governadores de 6 de novembro de 2022, o conselho aprovou por unanimidade a resolução de remover todos os boxeadores de qualquer um desses países das classificações mundiais”. afirmou o WBC.

“Quaisquer casos específicos de nacionais de qualquer um desses países que residam permanentemente em outros países, sejam cidadãos de outros países ou sejam refugiados, que tenham rejeitado publicamente as ações da Rússia na situação atual, terão o direito de solicitar ao WBC que reconsidere A decisão do WBC é entrará em vigor imediatamente e permanecerá em vigor até o momento em que a Ucrânia puder retomar suas atividades normais de boxe ou quando o WBC revisitar sua decisão.”













Um lutador que não deve ser afetado é o checheno WBC, IBF e campeão meio-pesado da WBO Artur Beterbiev.

Atualmente com um recorde de 18-0 com uma taxa de nocautes de 100%, ele representou a Rússia nas Olimpíadas de 2008 e 2012, mas mora em Montreal, Canadá, desde 2013, quando se tornou profissional.

Como o único atual campeão do WBC de ascendência russa, Beterbiev está de olho em uma partida indiscutível do campeonato contra seu compatriota e campeão do WBC, Dmitry Bivol, que será afetado pela nova decisão do WBC.