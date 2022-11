Luta do UFC investigada por irregularidades nas apostas (VÍDEO) — CMIO Esportes

Uma luta do UFC do último fim de semana está sob investigação após uma atividade incomum de jogo ser notada

Uma recente luta no UFC entre Darrick Minner e Shayilan Nuerdanbieke está sob investigação depois que atividades suspeitas de apostas foram notadas por várias casas de apostas nos EUA, segundo a ESPN.

O Nuerdanbieke da China foi vitorioso contra o lutador americano Minner, vencendo a luta do último sábado nas instalações do UFC Apex fora de Las Vegas por nocaute técnico logo após a marca de um minuto no primeiro round – no entanto, foi observado por vários apostadores que uma quantidade incomum de atividade de apostas estava acontecendo horas antes da luta para apoiar a vitória de Nuerdanbieke com um final no primeiro round.

Isso levou várias casas de apostas a deixarem de receber dinheiro na luta, de acordo com a US Integrity – uma empresa que monitora as atividades de apostas ao lado dos reguladores estaduais de jogos de azar em Las Vegas.

Nas horas que antecederam a luta, surgiram rumores on-line que sugeriam que Minner estava ferido, levando a que as chances de uma vitória antecipada de Nuerdanbieke fossem reduzidas.

Algum movimento de linha louco na luta Shayilan Nuerdanbieke vs. Darrick Minner nos últimos 90 minutos. As probabilidades médias passaram de -237 para -362 para Shayilan — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 5 de novembro de 2022

Os rumores pareciam ser legítimos quando Nuerdanbieke acertou um chute no corpo que provocou uma reação visível de Minner. O lutador chinês rapidamente aplicou pressão e encerrou a luta por nocaute técnico após uma enxurrada de golpes no chão apenas 1min07s do primeiro round.

A US Integrity foi posteriormente notificada por várias casas de apostas diferentes sobre padrões de apostas suspeitos que se intensificaram mesmo depois que as probabilidades se tornaram significativamente menos atraentes para os apostadores.

“Nosso objetivo, como sempre, é notificar a indústria de qualquer atividade potencial nefasta, anormal ou suspeita o mais rápido possível, para que eles possam agir o mais rápido possível”, disse Matthew Holt, presidente da US Integrity, à ESPN.

“Neste caso, esperamos que, enviando algumas horas antes do início da luta, possamos ter ajudado a evitar que algumas apostas mais suspeitas fossem aprovadas..”

A situação ocorre apenas algumas semanas depois que o UFC notificou seus lutadores que as regras recém-adotadas significavam que eles não podiam apostar no resultado das lutas do UFC, com o diretor de negócios da organização, Hunter Campbell, dizendo aos atletas em um memorando que a decisão foi tomada. “à luz das orientações claras que recebemos dos reguladores responsáveis ​​pela indústria regulamentada de apostas esportivas nos Estados Unidos.”

O relatório da ESPN afirma ainda que alguns sportsbooks são da opinião de que Minner jogou a luta, enquanto outros estão sugerindo que a notícia de sua suposta lesão vazou e que foi determinado pelos jogadores que ele estava gravemente ferido para ser competitivo na luta. .