Confronto entre Liverpool e Real Madrid é manchete de dar água na boca do sorteio da Liga dos Campeões – CMIO Esportes

Os dois gigantes europeus vão se encontrar nas oitavas de final em uma revanche da final da temporada passada

Uma repetição da final da Liga dos Campeões da temporada passada entre Real Madrid e Liverpool foi o destaque do sorteio das oitavas de final de segunda-feira, que também coloca o Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique.

O Real Madrid venceu o Liverpool de Jurgen Klopp em maio em uma final que aconteceu em Paris, depois que o principal evento foi retirado de São Petersburgo como parte das sanções esportivas impostas à Rússia pela operação militar em andamento na Ucrânia.

Um gol de Vinicius Junior, do Real Madrid, aos 59 minutos, foi o suficiente para superar o Liverpool naquela ocasião, e a equipe de Carlo Ancelotti estará confiante em repetir essa vitória, dada a recente forma irregular do Liverpool. Eles estão atualmente definhando em uma posição no meio da tabela na Premier League após 13 jogos.

Será a quarta vez em seis temporadas que Liverpool e Real Madrid duelam na competição mais prestigiada do futebol europeu de clubes, com Los Blancos saindo na frente quando se enfrentaram na final em 2018 e 2022.

Os atuais campeões espanhóis também eliminaram o Liverpool da competição em 2021, embora os Reds tenham esperança de triunfar depois de aparecer em três das últimas cinco finais da Liga dos Campeões.

Em outros lugares, a busca de Lionel Messi por títulos com as cores do PSG terá que vir às custas do hexacampeão Bayern de Munique em outro jogo de grande sucesso, enquanto o Chelsea também enfrentará a oposição alemã depois de ser emparelhado com o Borussia Dortmund.

O campeão da Premier League e atual favorito da Liga dos Campeões, o Manchester City, também viajará para a Alemanha para jogar contra o RB Leipzig, enquanto o Tottenham Hotspur de Antonio Conte passou por um teste complicado contra o campeão italiano AC Milan.

O sorteio completo dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões é:

RB Leipzig x Manchester City

Club Brugge x Benfica

Liverpool x Real Madrid

Milan x Tottenham

Frankfurt x Nápoles

Borussia Dortmund x Chelsea

Inter de Milão x Porto

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique

As partidas de ida acontecerão nos dias 14, 15 e 21 e 22 de fevereiro, com as partidas de volta marcadas para começar nos dias 7 a 8 e 14 a 15 de março.

O sorteio da Liga Europa, por sua vez, também gerou alguns jogos interessantes – entre os quais a dramática dupla dos gigantes europeus Manchester United e Barcelona.