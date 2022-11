Proprietários americanos venderão o Liverpool, gigante da Premier League – mídia — CMIO Esportes

Os proprietários americanos do Liverpool FC, Fenway Sports Group (FSG), convidaram ofertas para comprar o clube da Premier League, de acordo com um relatório do The Athletic.

Fica entendido que Goldman Sachs e Morgan Stanley irão supervisionar o processo de venda sob a direção da hierarquia do clube, com uma apresentação completa elaborada para atrair potenciais licitantes.

A notícia vem depois que o FSG – que também é dono do Boston Red Sox – havia investigado a venda do clube de futebol no passado, mas o desenvolvimento de hoje sinaliza a intenção de ver uma mudança de propriedade na primeira oportunidade possível.

“Houve uma série de mudanças recentes de propriedade e rumores de mudanças de propriedade nos clubes EPL e, inevitavelmente, somos questionados regularmente sobre a propriedade do Fenway Sports Group em Liverpool”, diz um comunicado da FSG ao The Athletic.

“A FSG tem recebido frequentemente manifestações de interesse de terceiros que procuram tornar-se accionistas de Liverpool. O FSG disse antes que, sob os termos e condições certos, consideraríamos novos acionistas se fosse do melhor interesse do Liverpool como clube.

“O FSG continua totalmente comprometido com o sucesso do Liverpool, dentro e fora do campo.”

🚨 EXCLUSIVO: O Liverpool foi colocado à venda pelo Fenway Sports Group. O deck de venda foi produzido para os interessados. Goldman Sachs + Morgan Stanley auxiliando no processo de avaliação. Não está claro se o acordo foi feito, mas o FSG está convidando ofertas @TheAthleticFC#LFChttps://t.co/hdmPKeb1ec — David Ornstein (@David_Ornstein) 7 de novembro de 2022

A FSG detém o controle acionário do Liverpool desde outubro de 2010, quando foi comprada dos ex-proprietários George Gillett Jr. e Tom Hicks.

A era dos proprietários dos EUA coincidiu com a passagem de maior sucesso na história recente do clube sob a administração do técnico alemão Jurgen Klopp, que encerrou sua seca de 30 anos sem uma coroa da Premier League em 2019-20.

Eles também apareceram em três finais da Liga dos Campeões durante esse período, vencendo uma, além de uma FA Cup e uma Carabao Cup.

O feitiço de propriedade do FSG também supervisionou uma enorme injeção de dinheiro no clube de futebol, muito do qual foi gasto na remodelação do estádio da equipe em Anfield, bem como no lançamento de um novo centro de treinamento de última geração.

A FSG é liderada por John W. Henry, que co-fundou o grupo ao lado de Tom Werner.

Henry pediu desculpas aos torcedores no ano passado por seu apoio ao projeto fracassado e impopular da Superliga Europeia, enquanto em maio passado Werner indicou que eles continuariam com o apoio financeiro do clube indefinidamente.

“Sim, ainda o vemos como um projeto de longo prazo. Estamos com fome de ganhar mais troféus para o clube”, disse ao The Athletic.

Resta saber quanto o FSG tentará seguir com a venda do clube. A mais recente mudança de propriedade na Premier League viu outro empresário norte-americano, Todd Boehly, liderar um consórcio que comprou o Chelsea de Roman Abramovich por uma soma de £ 4,25 bilhões (US$ 4,85 bilhões).