Ícone do futebol grego condenado por comentários ‘transfóbicos’ — CMIO Esportes

O ex-jogador da seleção da Grécia Vassilis Tsiartas foi condenado a 10 meses de prisão suspensa, bem como uma multa de € 5.000 (US $ 4.993) em uma rara decisão de um tribunal de Atenas depois de ter postado um comentário ‘transfóbico’ nas mídias sociais em 2017, de acordo com vários relatórios originários da Grécia.

O ex-jogador do Sevilla e do AEK Athers, agora com 49 anos, fez parte da equipe vitoriosa da Euro 2004 em Portugal e prometeu recorrer da decisão.

É a primeira condenação sob uma ampla regra anti-racismo que foi alterada e introduzida na lei grega e que rege o incitamento público à violência ou ao ódio com base na identidade de gênero.

A decisão decorre de uma postagem no Facebook enviada por Tsiartas em 2017, antes da assinatura da lei de uma redefinição dos protocolos de identidade de gênero. No post, ele escreveu que desejava “as primeiras mudanças de sexo [would be] realizado nos filhos daqueles que ratificaram esta abominação.”

Ele acrescentou que os tribunais gregos também podem “legitimar pedófilos, também, para completar os crimes.”

Tsiartas também escreveu em um post subsequente que “Deus criou Adão e Eva.”

A Associação de Apoio a Transgêneros do país (SYD) observou que a ação legal tomada contra Tsiartas foi “particularmente importante para a comunidade transgênero.”

A presidente do SYD, Marina Galanou, que faleceu recentemente, lançou um processo contra Tsiartas com base em seus comentários e afirmou que sua missão era combater todo tipo de racismo, intolerância e violência contra membros da comunidade LGBTQ.

“Com referência à publicação de ontem da condenação contra mim na primeira decisão judicial (da qual recorrerei), postarei detalhadamente a partir da próxima semana” Tsiartas observou nas redes sociais, via tradução.

O meio-campista, que foi internacional 70 vezes, é amplamente considerado um dos melhores futebolistas gregos de sua geração. Ele conquistou duas assistências durante a improvável vitória de seu país no Campeonato Europeu de 2004. Ele marcou 12 gols durante sua carreira internacional, que durou de 1994 a 2005.

Depois de encerrar sua carreira de jogador, Tsiartas tornou-se agente de futebol e também atuou como diretor técnico temporário do gigante grego AEK Athens em 2012.