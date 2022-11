UFC responde a alegações de atividade de apostas suspeitas — CMIO Esportes

Uma empresa de integridade de jogos com sede nos EUA sugeriu que algo estava errado em um evento do UFC no último fim de semana

O UFC anunciou que conduzirá uma investigação sobre alegações de padrões de apostas suspeitos em torno de uma luta de penas promovida pela liga de luta em Las Vegas no último final de semana.

O lutador chinês Shayilan Nuerdanbieke marcou um nocaute técnico no primeiro round contra o rival americano Darrick Minner após apenas 1:07 do frame de abertura dentro das instalações da organização no Apex no card principal de um evento no último sábado à noite.

O final da luta veio depois que Minner pareceu machucar a perna esquerda no início da luta, levando Nuerdanbieke a levar a luta para a tela e desferir uma enxurrada de golpes antes do árbitro intervir.

No entanto, foi observado posteriormente por vários analistas nas mídias sociais que a linha de apostas balançou rapidamente nas horas que antecederam a luta e fez de Nuerdanbieke o favorito esmagador para vencer a luta no primeiro round.

Mais dinheiro significativo foi colocado em Nuerdanbieke no início da luta, mesmo quando as probabilidades diminuíram e tornaram a aposta significativamente menos atraente para potenciais apostadores – com a implicação de que a notícia da lesão de Minner havia vazado para potenciais apostadores, ou mesmo que o final da luta tinha sido fixado.

No entanto, ainda não foram feitas tais determinações.

A grande quantidade de dinheiro que está sendo colocada na luta, no entanto, alertou os oddsmakers para possíveis irregularidades nas apostas, principalmente porque uma torrente de interesse de jogo na luta não era esperada, uma vez que não era considerada uma competição particularmente de alto nível – com alguns até removendo a partida de suas casas de apostas.

A situação levou à intervenção da US Integrity, uma agência de vigilância com sede em Las Vegas que supervisiona os jogos de azar em Nevada ao lado dos reguladores estaduais, que rapidamente alertaram as casas de apostas sobre os padrões de apostas preocupantes.

“Esperamos que por [alerting clients] algumas horas antes da luta começar, podemos ter ajudado a evitar que algumas apostas mais suspeitas fossem aprovadas”, disse Matthew Holt, presidente da US Integrity, à ESPN.

E referenciando o assunto pela primeira vez na segunda-feira, o UFC se comprometeu a investigar as alegações de padrões irregulares de apostas, mas acrescentou que não acredita que nenhum dos lutadores ou suas respectivas equipes tenham agido de maneira irresponsável.

“Como muitas organizações esportivas profissionais, o UFC trabalha com um serviço independente de integridade de apostas para monitorar a atividade de apostas em nossos eventos”, anunciou o UFC.

“Nosso parceiro de integridade de apostas, Don Best Sports, fornecedor líder global de dados de apostas em tempo real para eventos esportivos da América do Norte, realizará uma revisão completa dos fatos e relatará suas descobertas. Neste momento, não temos motivos para acreditar que nenhum dos atletas envolvidos na luta, ou qualquer pessoa associada a suas equipes, tenha se comportado de maneira antiética ou irresponsável..”

O escândalo ocorre apenas algumas semanas depois que os lutadores do UFC foram notificados de uma mudança de política dentro da organização que agora proíbe os lutadores de apostar nos resultados das lutas.