Dez cartões vermelhos mostrados na caótica final da copa (VÍDEO) — CMIO Esportes

A final argentina terminou cedo, pois um time tinha apenas seis jogadores restantes em campo

A final do Troféu dos Campeões de domingo na Argentina terminou mais cedo depois que o árbitro Facundo Tello, que deve apitar a Copa do Mundo deste mês no Catar, mostrou incríveis dez cartões vermelhos na partida entre os rivais Boca Juniors e Racing Club.

O Boca recebeu sete cartões vermelhos, incluindo dois para jogadores no banco de reservas, enquanto o Racing Club teve três jogadores expulsos em uma disputa acalorada que explodiu na prorrogação depois que Carlos Alcaraz marcou o gol da vitória a dois minutos do final.

O gol tardio de Alcaraz foi o ponto de inflamação que alimentou o caos em campo depois que vários jogadores do Boca se opuseram a ele comemorar o gol na frente de seus torcedores. Ele foi cercado por alguns dos jogadores enquanto outros jogavam a bola para ele.

Alcaraz foi posteriormente expulso junto com cinco jogadores do Boca Juniors. Um substituto não utilizado e um jogador que havia sido substituído no início do jogo também estavam entre os dispensados.

O problema começou quando Carlos ‘Charly’ Alcaraz marcou um gol para o Racing Club no último minuto da prorrogação e comemorou diante dos torcedores do Boca Juniors completamente imperturbáveis ​​pelas centenas de garrafas jogadas em sua direção.pic.twitter.com/LWRdujolW9 — Sam Street (@samstreetwrites) 7 de novembro de 2022

Enquanto isso, na Argentina, o VAR pediu ao árbitro que expulse Dario Benedetto por seu gesto com a mão que sugeria que os árbitros foram subornados. Foi o SÉTIMO Cartão Vermelho do Boca Juniors na final do Trofeo de Campeones, que perdeu por 2 a 1. pic.twitter.com/fSK5BGqDxZ — Sripad (@falsewinger) 7 de novembro de 2022

Jonathan Galvan, um substituto não utilizado do Racing Club, foi outro que recebeu suas ordens de marcha.

A onda de cartões vermelhos veio depois que Sebastian Villa, do Boca, e Johan Carbonero, do Racing, foram expulsos aos 95 minutos após uma discussão acalorada em campo.

Outro jogador, Alan Varela, do Boca, também foi expulso cinco minutos depois.

A partida foi interrompida a poucos minutos do cronômetro devido às regras da FIFA que determinam que as equipes não podem ter menos de sete jogadores em campo.

Foi o Racing Club, no entanto, quem riu por último com a vantagem de 2 a 1 na época, cortesia do gol tardio, mas extremamente controverso de Alcaraz, que provou ser a diferença entre as duas equipes.

Ainda é provável que as autoridades do futebol argentino punam ambas as equipes por seus respectivos papéis no jogo indisciplinado.

O árbitro Tello tem a reputação de ser um disciplinador rigoroso no futebol argentino, tendo mostrado incríveis 612 cartões amarelos e 45 cartões vermelhos em apenas 118 partidas no futebol sul-americano.

Mas por mais feliz que estivesse, Tello ainda não detém o recorde de mais cartões vermelhos mostrados em uma partida – e nem mesmo o mais visto no futebol argentino.

Esse recorde vai para o árbitro em uma partida da quinta divisão argentina entre Claypole e Victoriano Arenas em 2011, quando, após um encontro tenso, o árbitro entrou no vestiário de cada equipe após a partida para expulsar todos os jogadores de ambas as equipes.

O número final quando tudo foi dito e feito? 36 cartões vermelhos.