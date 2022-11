Kudermetova e Mertens conquistam a coroa de duplas da WTA (VÍDEO) — CMIO Esportes

A russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens triunfaram no Texas

Uma reviravolta dramática no desempate do set final rendeu à russa Veronika Kudermetova e sua parceira de duplas belga Elise Mertens a coroa nas finais da WTA no Texas na manhã de terça-feira, quando voltaram de uma desvantagem de cinco pontos para reivindicar uma vitória sensacional contra a atual campeã Barbora Krejcikova. e Katerina Siniakova.

O placar final ficou em 6-2, 4-6, [11-9] depois que Kudermetova e Mertens voltaram a perder de 7 a 2 para ganhar o que é seu segundo troféu de duplas da temporada, após o gigantesco encontro de 1 hora e 42 minutos.

Ambas as equipes estiveram em uma forma impressionante durante todo o torneio, mas foram Kudermetova e Mertens que começaram a partida mais brilhantes, pois combinaram para fechar o jogo de serviço de seus oponentes para abrir uma vantagem de 4 a 0 no primeiro set.

Inicialmente, parecia que o resultado poderia ser uma formalidade depois que Kudermetova e Mertens continuaram seu ímpeto no início do segundo, quando novamente quebraram o saque para liderar por 4 a 3, mas um raro erro de Kudermetova deu a Krejcikova e Siniakova um vislumbre de esperança, e esse foi o único convite que eles precisavam, pois venceram os jogos restantes no segundo set sem perder um ponto.

A dupla tcheca assumiu a ascendência no início do tiebreak ao se ver em 7 a 2, mas uma reviravolta de Kudermetova e Mertens os fez marcar cinco pontos sucessivos para empatar a pontuação em 7 pontos cada.

Krejcikova e Siniakova não cairiam facilmente, no entanto, já que salvaram um ponto no campeonato por 9-8, mas foi Mertens quem marcou o gol decisivo quando um retorno forte forçou um erro de Krejcikova e deu a vitória da dupla contra os campeões do ano passado e vingou a derrota nas semifinais do Aberto da Austrália deste ano.

Foi apenas a quarta partida perdida por Krejcikova e Siniakova em 2022 em uma temporada espetacular em que venceram três Grand Slams no Aberto da Austrália, Wimbledon e US Open

“É difícil dizer agora, porque muitas emoções”, disse Kudermetova, de 25 anos, depois. “Mas acho que estamos tão felizes e orgulhosos de nossa equipe.”

“eu estava perto no ano passado”, acrescentou Mertens. “Acho que jogamos muito consistente neste torneio. E sim, nem acredito que vencemos. Aquele super tiebreak foi 7-2? Não me lembro de pontos.

“Naquele tiebreak, quando estava 2 a 7, eu disse a Elise que precisamos acreditar, precisamos nos manter positivos, e não importa o que aconteça, continuamos trabalhando”, continuou Kudermetova.

Depois de se unirem no ano passado, Kudermetova e Mertens agora se uniram para três títulos – e a julgar por seus esforços para derrotar o time tcheco no Texas, pode haver muito mais títulos no futuro.