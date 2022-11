França pressionou a FIFA a conceder a Copa do Mundo ao Catar – Blatter – CMIO Esportes

O ex-presidente da entidade dirigente do futebol diz que agora lamenta a decisão

O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, disse que a decisão de realizar a Copa do Mundo de 2022 no Catar foi um “erro” em meio a sérias preocupações sobre a capacidade do país do Golfo de sediar o festival global de futebol no final deste mês. Ele sugeriu que a decisão estava ligada ao acordo do país com um acordo de armas com a França.

O evento, que deve começar em 20 de novembro, foi perseguido por acusações de abusos de direitos humanos envolvendo trabalhadores migrantes que ajudaram a construir a infraestrutura do torneio, bem como a postura linha-dura do país em relação a casais do mesmo sexo e à comunidade LGBTQ.

Blatter estava no comando da FIFA quando o Catar ganhou a votação para se tornar o país-sede em dezembro de 2010 e afirma que havia um acordo pré-estabelecido entre o comitê executivo da organização de que o torneio de 2018 iria para a Rússia e a Copa do Mundo de 2022 para os Estados Unidos.

No entanto, foi o Catar que finalmente triunfou após a conclusão do processo de votação, e Blatter diz que assume total responsabilidade pelo que agora vê como um erro.

“É um país muito pequeno”, disse Blatter à publicação suíça Tages-Anzeiger

“O futebol e a Copa do Mundo são grandes demais para isso. Foi uma má escolha e fui responsável por isso como presidente da FIFA.”

Blatter havia dito anteriormente que a mudança dramática dos Estados Unidos para o Catar ocorreu depois que o ex-presidente da UEFA, Michel Platini, foi convencido pelo ex-presidente francês Nicolas Sarkozy a apoiar a oferta do Catar – um movimento que ocorreu pouco antes de Doha concordar em comprar US$ 14,6 bilhões em caças da França.

“Uma semana antes do congresso da FIFA 2010, Michel Platini me ligou para dizer que nosso plano não daria certo. Aconteceu exatamente assim: graças aos quatro votos de Platini, a Copa do Mundo foi para o Catar e não para os Estados Unidos. Essa é a verdade”, explicou Blatter.

“Claro que também era sobre dinheiro. Seis meses depois, o Catar comprou caças dos franceses por US$ 14,6 bilhões.”

Platini, no entanto, negou consistentemente as alegações de que seu voto foi influenciado por pressões de autoridades do Catar ou de Sarkozy. O ex-presidente francês também afirmou que não tentou influenciar a decisão de Platini.

Houve alegações, inclusive do Departamento de Justiça dos EUA, de que alguns membros votantes da FIFA receberam subornos do Catar, com funcionários do Brasil, Paraguai e Argentina apontados em abril de 2020 como suspeitos de irregularidades na votação.

“Ricardo Teixeira, Nicolas Leoz e o co-conspirador nº 1 foram oferecidos e receberam pagamentos de propina em troca de seus votos a favor do Catar para sediar a Copa do Mundo de 2022”, dizia uma acusação do Departamento de Justiça dos EUA.

“Agora que a Copa do Mundo é iminente, fico feliz que, com poucas exceções, nenhum jogador de futebol esteja boicotando a Copa do Mundo”, acrescentou Blatter.

“Para mim está claro: o Catar é um erro. A escolha foi ruim. O que eu estou querendo saber: Por que o novo presidente da FIFA [Gianni Infantino] morando no Catar? Ele não pode ser o chefe da organização local da Copa do Mundo. Esse não é o trabalho dele. Existem dois comitês organizadores para isso – um local e outro da FIFA.”