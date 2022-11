Estrela do críquete é acusada de estupro na Copa do Mundo — CMIO Esportes

Danushka Gunathilaka, do Sri Lanka, foi preso no hotel de sua equipe na noite de sábado

A estrela internacional de críquete do Sri Lanka, Danushka Gunathilaka, está atualmente detida pelas autoridades na Austrália depois de ter sido presa no hotel de sua equipe no sábado em Sydney, onde a Copa do Mundo T20 está em andamento. Os relatórios indicam que o homem de 31 anos foi acusado de quatro acusações de relações sexuais sem consentimento.

O batedor, que é uma das maiores estrelas de seu país, foi posteriormente negado a fiança durante uma breve audiência em um tribunal em Sydney. Ele é acusado de ter agredido um homem de 29 anos que conheceu online em uma residência na área no início da semana.

“A mulher se encontrou com o homem depois de se comunicar com ele por vários dias por meio de um aplicativo de namoro online; é alegado que ele a agrediu sexualmente na noite de quarta-feira, 2 de novembro de 2022”, disse um comunicado divulgado pela polícia de Nova Gales do Sul.

“Como parte das investigações em andamento, um exame da cena do crime foi realizado pela polícia especializada em um endereço em Rose Bay ontem. Após mais investigações, um homem de 31 anos foi preso em um hotel na Sussex Street, Sydney, pouco antes da 1h de hoje. [Sunday morning].”

O comandante da polícia de Nova Gales do Sul, Jayne Doherty, disse que Gunathilaka supostamente “agredido [the woman] várias vezes enquanto realizava atos sexuais com ela.”

O Sri Lanka Cricket também confirmou que foi notificado pelo TPI que Gunathilaka havia sido preso por alegações de agressão sexual a uma mulher em Sydney. Ele disse que o acusado deve comparecer ao tribunal na segunda-feira.

“A SLC acompanhará de perto os procedimentos no tribunal e, em consulta com o TPI, iniciará rapidamente uma investigação completa sobre o assunto e tomará medidas severas contra o jogador se for considerado culpado”, acrescentou.

Também foi confirmado que a equipe do Sri Lanka deixou a Austrália sem Gunathilaka após a derrota para a Inglaterra no início do sábado.

Gunathilaka foi descartado de participar do torneio por lesão e representa o Sri Lanka em várias formas de críquete desde 2015.

Ele atraiu a ira das autoridades de críquete do Sri Lanka em várias ocasiões no passado. Em 2017, ele foi suspenso por faltar repetidamente a sessões de treinamento, enquanto em 2018 ele foi liberado depois que uma mulher alegou que ele estava presente em um quarto de hotel enquanto ela era estuprada por outro homem.

No ano passado, ele recebeu uma suspensão estendida depois de ter violado as regras de bloqueio do Covid-19 no Reino Unido durante a turnê do Sri Lanka pela Inglaterra.