Qatar rejeita desenho ‘racista’ da seleção francesa de futebol — CMIO Esportes

Uma caricatura publicada pelo francês Le Canard enchaine, que mostra jogadores de futebol do Catar vestidos como terroristas, foi descrita como racista por comentaristas indignados nas redes sociais.

A imagem ofensiva mostra vários homens barbudos aparentemente vestindo camisas de futebol com a palavra “Catar”, enquanto segura um arsenal de armas, incluindo facas, revólveres e lançadores de foguetes.

Um personagem parece estar segurando explosivos, enquanto outros estão adornados com balaclavas e outros apetrechos terroristas.

A imagem, que foi publicada na edição de outubro do Le Canard enchaine, coincide com o Catar sediar a Copa do Mundo deste mês, uma situação que foi recebida com uma oposição global significativa devido às acusações de abusos envolvendo trabalhadores migrantes e uma posição dura em questões LGBTQ dentro do país do Golfo. .

Le Canard Enchaîné الفرنسية كاريكتور حقير يظهر عنصريتها الفاضحة وكراهية الإسلاميصف #قطر على أنها إمارة استبدادية ومنتخبها إرهابيون.

“Uma edição especial do jornal francês… sobre o Catar”, escreveu um comentarista furioso no Twitter. “Você não pode imaginar a extensão do ódio, desprezo e insulto franceses ocultos ao Catar, seu povo, seu governo e seus símbolos. Eu me pergunto por que o embaixador do Catar ainda está em Paris???!!!”

Outro acrescentou: “O francês Le Canard enchaine publicou uma caricatura desprezível mostrando seu racismo ultrajante e islamofobia.”

Reagindo à imagem, Hamad Al-Kawari, que é o presidente da Biblioteca Nacional do Qatar, twittou que a França deveria mostrar “um pouco de desportivismo” antes do torneio e sugeriu que a publicação estava engajada em “mentiras, ódio e rancores.”

“Até a sátira cáustica é bem vinda!!!” ele escreveu. “Mas o Canard enchaine decidiu recorrer a mentiras, ódio e rancores para atacar o Catar e denegri-lo.”

Várias figuras na França se opuseram abertamente à decisão de conceder a Copa do Mundo ao Catar, enquanto as autoridades parisienses anunciaram recentemente que não exibiriam jogos da Copa do Mundo nas chamadas zonas de fãs, citando preocupações sobre o envolvimento do Catar no evento.

O principal clube da França, o Paris Saint-Germain, é de propriedade de Nasser Al-Khelaifi, presidente da Qatar Sports Investments e do grupo de mídia beIN.

Tais críticas levaram o Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, do Qatar, a atacar no mês passado o que ele alegou ser um “campanha inédita” projetado para denegrir o estado do Golfo.

“Ficou claro para nós que a campanha continua, se expande e inclui fabricação e padrões duplos, até atingir um nível de ferocidade que fez muitos questionarem, infelizmente, as reais razões e motivos por trás dessa campanha.,” ele disse.

Observadores como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) disseram que avanços foram feitos para melhorar as relações trabalhistas no Catar, uma notícia que foi bem recebida no estado, mas acrescentou que ainda há trabalho a ser feito para garantir que os trabalhadores migrantes sejam tratados de forma totalmente forma justa e ética.

Estima-se que trabalhadores como esses representem até 85% da população do Catar.