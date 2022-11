Caso de doping Valieva encaminhado ao Tribunal Arbitral do Esporte — CMIO Esportes

O caso de doping envolvendo a adolescente patinadora olímpica russa Kamila Valieva foi encaminhado ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), de acordo com o presidente da Agência Mundial Antidoping (WADA), Witold Banka.

Banka twittou na terça-feira que a Agência Antidoping Russa (RUSADA) havia sido formalmente solicitada a resolver o caso de Valieva, mas acrescentou que nenhum progresso foi feito, obrigando a WADA a encaminhar a situação ao CAS.

Valieva, 16, testou positivo para a substância proibida trimetazidina enquanto competia no Campeonato Nacional da Rússia em dezembro. No entanto, os resultados do teste só foram divulgados em 8 de fevereiro – um dia depois de Valieva ter ajudado sua equipe a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim.

Valieva disse no momento de seu teste positivo que foi o resultado de uma confusão envolvendo medicamentos para o coração prescritos ao avô.

A RUSADA anunciou no mês passado que não divulgaria publicamente as descobertas de sua investigação Valieva ao público, uma decisão que disse ter sido tomada para “proteger os interesses” da patinadora artística.

“Seguindo rigorosamente os princípios das normas antidoping internacionais e russas, bem como levando em consideração os fatos e circunstâncias do caso, a RUSADA não pretende anunciar a data das audiências, a decisão ou outros detalhes no caso da figura skatista – um membro da equipe ROC”, disse a RUSADA em um comunicado.

Mas a explicação da RUSADA não foi satisfatória no que diz respeito à WADA.

“Apesar de colocar RUSADA sob notificação formal para resolver o caso Kamila Valieva prontamente, nenhum progresso foi feito. Portanto, posso confirmar que a WADA agora o encaminhou oficialmente diretamente ao Tribunal Arbitral do Esporte”, escreveu Banka no Twitter na terça-feira.

A WADA já havia expressado seu alarme com o tempo que a RUSADA levava para prosseguir com sua investigação.

O Tribunal Arbitral do Esporte, com sede em Lausanne, Suíça, é um órgão internacional cujo objetivo é mediar disputas esportivas internacionais. É geralmente considerado o mais alto tribunal do esporte global.

O CAS liberou Valieva, então com 15 anos, para competir em Pequim depois que a notícia de seu teste positivo foi divulgada, dizendo que ela era uma “pessoa protegida” sob as regras da WADA devido à sua idade. Acrescentou que a decisão não foi baseada em nenhuma descoberta em seu caso de doping.

O Banka na época contestou a decisão, escrevendo que o “doping de crianças é mau e imperdoável”.

A RUSADA, por sua vez, observou o movimento da WADA em um comunicado à Match TV: “Acusamos o recebimento da WADA da Notificação de Apelação ao CAS. A RUSADA realiza o procedimento de processamento de resultados de acordo com os requisitos das normas internacionais.

“A questão da validade das ações da WADA será considerada pelos árbitros do CAS.”