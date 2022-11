Ícone do MMA afirma que lutadores russos estão sendo mantidos como ‘reféns’ políticos — CMIO Esportes

O ícone das artes marciais mistas, Fedor Emelianenko, diz que a comunidade esportiva global deve permitir que os atletas russos compitam sem problemas sociopolíticos.

O ex-campeão peso-pesado do PRIDE, de 46 anos, que deve lutar pela última vez em sua lendária carreira nos próximos meses, estava anteriormente em discussões para realizar sua luta de aposentadoria na Praça Vermelha de Moscou antes que a liga de luta que ele representa, Bellator MMA, desistisse de volta ao plano logo após o início da ação militar da Rússia na Ucrânia.

As tensões em curso entre a Rússia e seu vizinho levaram a uma onda de sanções esportivas impostas ao país, com muitos de seus atletas enfrentando restrições sobre onde – e como – podem competir no cenário internacional.

E Emelianenko, que é o presidente da União Russa de MMA, pediu à Federação Internacional de Artes Marciais Mistas (IMMAF) que retire a suspensão de atletas russos e permita que eles compitam em seus campeonatos de 2023 – a maior competição do mundo de MMA amador. lutadores de artes.

Falando com a agência de notícias TASS, Emelianenko disse que os jovens lutadores não devem ser reféns de eventos fora de seu controle.

“Até recentemente, o esporte era separado da política, mas agora estamos diante de uma situação em que talentosos atletas russos são reféns de questões públicas e políticas entre países”, disse Emelianenko.

“Todos os planos anteriores, esperanças e enormes esforços foram reduzidos a zero, a fé na justiça dos princípios fundamentais do Olimpismo foi perdida.

“Acreditamos que os atletas devem competir contra adversários dignos, pois é o princípio fundamental para o desenvolvimento do esporte, e nossa seleção é uma das mais fortes do mundo.

“Uma seleção nacional completamente competitiva e em constante desenvolvimento foi afastada do MMA global,” ele adicionou.

“Gostaria de salientar que este ano a seleção russa foi composta por atletas no âmbito do campeonato nacional e está pronta para participar de todos os torneios globais no próximo ano.”

O pedido de Emelianeko ocorre depois que a IMMAF proibiu lutadores da Rússia e da Bielorrússia em março, seguindo a liderança de várias outras federações esportivas e do Comitê Olímpico Internacional (COI).

A IMMAF escreveu na época que havia tomado essas medidas “com grande tristeza”, mas disse que tomou a medida como medida de solidariedade com a Ucrânia.

“Acreditamos no poder do esporte para unir as pessoas além da política”, disse em um comunicado à imprensa na época.

“No entanto, a pátria de nossos amigos e colegas da Liga de MMA da Ucrânia está sob ataque e eles foram forçados a disputar a Supercopa da próxima semana para defender seu país..”

Emelianenko é uma figura lendária na história das artes marciais mistas e compilou um recorde profissional de 40-6 (1).