Embaixador da Copa do Mundo criticado por comentários ‘anti-gay’ – CMIO Esportes

Khalid Salman, ex-jogador de futebol internacional do Catar e atual embaixador do país do Golfo como sede da próxima Copa do Mundo, foi criticado por comentários feitos em uma entrevista à televisão alemã na qual ele sugeriu que a homossexualidade é um “dano na mente.”

O torneio, que deve começar em 20 de novembro, foi alvo de uma enxurrada de críticas devido a relatos de maus-tratos contínuos a trabalhadores migrantes que ajudaram a construir a infraestrutura do estádio para apoiar o evento, bem como a posição do estado sobre LGBT+. questões no país profundamente conservador, onde a homossexualidade permanece ilegal.

A capacidade do Catar de sediar o torneio, que deve atrair mais de um milhão de visitantes de todo o mundo, foi questionada em meio a preocupações sobre como os indivíduos LGBT+ serão tratados, já que os órgãos de defesa dos direitos humanos afirmaram que as leis do país formalizaram a discriminação.

Mas falando à emissora ZDF em uma entrevista que deve ser transmitida na terça-feira, Khalid Salman sugeriu que qualquer visitante, homossexual ou não, terá que seguir as leis do país assim que chegar ao Catar.

“Eles têm que aceitar nossas regras aqui”, disse Salman. “[Homosexuality] é haram. Você sabe o que significa haram (proibido)?

“Eu não sou um muçulmano estrito, mas por que é haram? Porque é um dano na mente.”

Segundo relatos, a entrevista foi interrompida neste momento por um funcionário que o acompanhou.

Os comentários de Salman contrastam com a posição oficial dos organizadores do Catar, que dizem que todos de todas as esferas da vida seriam bem-vindos ao país antes do evento – embora essas declarações tenham feito pouco para aliviar as preocupações de várias figuras de alto nível.

Rasha Younes, que supervisiona os direitos LGBT em nome do cão de guarda Human Rights Watch, disse que os comentários de Salman são “prejudicial e inaceitável.”

“A sugestão de Salman de que a atração pelo mesmo sexo é ‘dano na mente’ é prejudicial e inaceitável,” ela disse.

“O fracasso do governo do Catar em combater essas informações falsas tem um impacto significativo na vida dos residentes LGBT do Catar, que vão desde alimentar a discriminação e a violência contra eles até justificar sujeitá-los a práticas de conversão patrocinadas pelo Estado..”

Vários jogadores de futebol proeminentes prometeram expressar seu apoio à comunidade LGBT + durante todo o torneio, com o capitão da Inglaterra, Harry Kane, confirmando que usará uma braçadeira de capitão nas cores do arco-íris como um gesto de solidariedade.

Hummel, fabricante de uniformes da seleção dinamarquesa, por sua vez, revelou recentemente o que eles chamam de “atenuado” Camisa da Dinamarca para ser usada na Copa do Mundo – informando que não desejam ter seu logotipo associado ao evento.

O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, também disse recentemente que a decisão de conceder a Copa do Mundo ao Catar foi um “erro.”