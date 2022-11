Nike encerra acordos com estrela da NBA por controvérsia antissemitismo – CMIO Esportes

“Na Nike, acreditamos que não há lugar para discursos de ódio e condenamos qualquer forma de antissemitismo”. a empresa disse. “Para esse fim, tomamos a decisão de suspender nosso relacionamento com Kyrie Irving imediatamente e não lançaremos mais o Kyrie 8. Estamos profundamente tristes e desapontados com a situação e seu impacto em todos.”

Irving enfrentou uma grande reação depois de compartilhar um link para ‘Hebrews to Negroes: Wake Up Black America’, um filme de 2018 que supostamente nega o Holocausto e alega que muitos judeus “adorar Satanás ou Lúcifer”, entre outras alegações estranhas ou conspiratórias. Seu tweet compartilhando o filme foi criticado por sua própria equipe, o comissário da NBA Adam Silver, bem como por grupos de defesa como a Liga Anti-Difamação (ADL).

Embora ele inicialmente tenha reagido negativamente às críticas e defendeu o post, Irving depois o excluiu e se desculpou, reconhecendo que o filme contém “falsas declarações antissemitas”. Antes do pedido de desculpas, ele foi suspenso por pelo menos cinco jogos por seu time, o Brooklyn Nets, que disse que Irving se recusou a “dizer inequivocamente que ele não tem crenças antissemitas, nem reconhecer material odioso específico no filme”.

Irving assinou pela primeira vez um contrato com a Nike em 2011, logo depois de se tornar a escolha número um no draft da NBA daquele ano. Seu primeiro tênis de assinatura foi lançado em 2014, e o atleta supostamente ganhou cerca de US $ 11 milhões por ano apenas com o endosso da Nike.