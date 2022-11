Pare de pressionar os jogadores para os protestos da Copa do Mundo, exige o chefe do Liverpool — CMIO Esportes

Jurgen Klopp diz que jogadores e treinadores não devem ser forçados a se posicionar sobre trabalhadores migrantes e direitos humanos

Jogadores e gerentes de futebol no Qatar 2022 não devem ser repetidamente solicitados a se posicionar sobre questões de direitos humanos e a situação dos trabalhadores migrantes no país anfitrião durante a Copa do Mundo, de acordo com o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp.

O Catar enfrentou intensa pressão sobre suas leis locais e supostos maus-tratos a trabalhadores estrangeiros desde que foi premiado com o torneio na virada da década de 2010.

Algumas equipes já lançaram protestos, com os capitães de muitos países europeus prometendo usar braçadeiras de arco-íris ‘One Love’ em homenagem à comunidade LGBTQ em um país onde a homossexualidade é ilegal.

"Não gosto do fato de que agora os jogadores de vez em quando se encontram em uma situação em que precisam enviar uma mensagem". Klopp a repórteres em uma coletiva de imprensa antes do jogo na sexta-feira.













“Não gosto do fato de que agora os jogadores de vez em quando se encontram em uma situação em que precisam enviar uma mensagem”. Klopp a repórteres em uma coletiva de imprensa antes do jogo na sexta-feira.

“[We are] agora dizendo aos jogadores: ‘Você tem que usar esta braçadeira ou se você não fizer isso, você não está do lado deles. E se você fizer isso, você está do lado deles. Não, não, não, são jogadores de futebol.

“É um torneio que temos que organizar e os jogadores vão lá e jogam e fazem o melhor por seus países. Eles não têm nada a ver com as circunstâncias. Não está tudo bem para os jogadores.

“Todos nós deixamos acontecer… está lá e está tudo bem. Porque há 12 anos (quando o Catar venceu a licitação), ninguém fez nada. Não podemos mudar isso agora.”

Klopp destacou em comentários que ecoaram os feitos anteriormente pelo compatriota Toni Kroos.

Assim como Kroos, meio-campista do Real Madrid, que se aposentou da seleção alemã, Klopp também não irá à Copa do Mundo.

“Como isso aconteceu não estava certo em primeiro lugar. Mas agora está lá. Agora deixe-os jogar os jogos – os jogadores e os gerentes “. Klopp continuou.

“Não coloque Gareth Southgate constantemente em uma situação em que ele tenha que falar sobre tudo. Eu não sou um político, ele não é um político. Ele é o técnico da Inglaterra, deixe-o fazer isso. ele disse, em referência às críticas que o gerente do Three Lions recebeu.

A Copa do Mundo do Catar 2022 está marcada para começar em 20 de novembro e a final será em 18 de dezembro.