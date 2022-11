Jogador de futebol da Premier League acusado de estupro liberado para jogar na Copa do Mundo – CMIO Esportes

Espera-se que o jogador da Premier League, que está sob fiança desde que foi preso por suspeita de estupro, seja escolhido para jogar na Copa do Mundo deste mês no Catar, depois que o órgão governante de seu país declarou que não tinha conhecimento de quaisquer problemas de seleção em seu elenco.

O jogador, que não pode ser identificado por motivos legais, joga por uma das 32 equipes que participarão do torneio, que começa no dia 20 de novembro e é considerado uma certeza para ser selecionado desde que não sofra nenhuma lesão até agora e 14 de novembro, prazo final para a submissão dos elencos da Copa do Mundo à FIFA.

O jogador de futebol também foi consistentemente selecionado por seu clube da Premier League desde sua prisão.

O Athletic informou que tanto a FIFA quanto os organizadores da Copa do Mundo foram contatados para determinar se poderia haver razões pelas quais o jogador não seria autorizado a jogar, ou mesmo se sua prisão e condições de fiança subsequentes poderiam proibir sua entrada no Catar no final deste mês. .

Nem a FIFA nem os dirigentes da Copa do Mundo do Catar indicaram que haveria alguma barreira proibindo o jogador de jogar, ou mesmo de ter sua entrada no Catar.

No entanto, acredita-se que, devido ao anonimato do jogador durante todo o processo legal, tanto a FIFA quanto o Catar teriam sido legalmente impotentes para impor tais sanções.

O jogador foi inicialmente preso em julho e depois preso novamente depois de ser ligado a novos ataques a uma mulher diferente.

Sua fiança foi estendida em uma audiência em outubro, enquanto se aguarda outras medidas no processo legal.

A situação é o mais recente incidente desse tipo a prejudicar a Premier League e ocorre depois que o jovem do Manchester United, Mason Greenwood, foi preso por várias acusações, incluindo tentativa de estupro no início deste ano. Greenwood foi suspenso por seu clube e não foi autorizado a treinar com a equipe.

No entanto, outro astro da Premier League que enfrenta acusações de agressão sexual, Benjamin Mendy, do Manchester City, continuou jogando por seu clube após sua prisão, mas foi suspenso assim que foi acusado pela polícia em agosto do ano passado.