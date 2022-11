All Black lenda do rugby nocauteado por ex-estrela do UFC (VÍDEO) — CMIO Esportes

Sonny Bill Williams perdeu sua invencibilidade no boxe para o ex-desafiante ao título do UFC Mark Hunt

O ex-astro do rugby da Nova Zelândia All Black Sonny Bill Williams sofreu a primeira derrota de sua carreira no boxe profissional depois de ser nocauteado pelo ex-desafiante ao título do UFC Mark Hunt em uma virada impressionante em Sydney, Austrália.

Williams, 37, acumulou um recorde de 9-0 no ringue de boxe desde sua estreia em 2009, mas concentrou seu foco inteiramente nas lutas de boxe desde que se aposentou do rugby em 2019, tendo acumulado 58 partidas pelos All Blacks. Ele vem treinando ao lado do campeão mundial de boxe irlandês Andy Lee, que também treinou nomes como o campeão mundial dos pesos pesados ​​​​Tyson Fury.

Esperava-se que a estrela vencedora da Copa do Mundo passasse por Hunt, de 48 anos, que foi derrotado no ringue em 2020 pelo rival de Williams, Paul Gallen. O famoso poder do ex-desafiante ao título do UFC provou ser a diferença, no entanto, quando ele acertou um tiro estrondoso no quarto round, fazendo com que Williams tropeçasse para trás contra as cordas e levou o árbitro a cancelar a luta.

Isso aconteceu depois que Williams desmaiou na lona no início da rodada, após outro ataque de Hunt. Foi a primeira vitória de Hunt em uma luta de boxe profissional.

“Gostaria de dizer que foi uma honra dividir o anel com Mark Hunt esta noite, o Super Samoan”, disse Williams depois. “Eu tentei o meu melhor, mas não foi bom o suficiente.

“Não há muitos pontos positivos para tirar disso, mas compartilhar o anel com uma lenda como Mark, foi especial.”

Hunt, enquanto isso, anunciou sua aposentadoria de todas as formas de esportes de combate após a vitória.

“Estou sorrindo não por causa da vitória, mas estou sorrindo porque esta é a última vez que entrei em um ringue de combate de qualquer tipo,” ele disse.

Hunt lutou pela última vez no MMA em 2018, quando compilou um recorde de 13-14-1 (1), lutando contra Fedor Emelianenko, Brock Lesnar e Mirko Cro Cop ao longo do caminho.

Ele também é um ex-campeão mundial de kickboxer e venceu o altamente conceituado K-1 World Grand Prix em 2001.

Enquanto isso, Williams é considerado um dos melhores pivôs dos All Blacks da Nova Zelândia e é creditado por ter sido uma peça central em um time All Blacks que dominou o rugby mundial durante a maior parte de sua carreira de jogador.