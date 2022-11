Campeão Bivol dominante na última luta pelo título (VÍDEO) — CMIO Esportes

Dmitry Bivol deu a Gilberto ‘Zurdo’ Ramirez sua primeira derrota na carreira no sábado

A reputação de Dmitry Bivol foi reforçada depois que ele marcou uma vitória unilateral contra o até então invicto astro mexicano Gilberto Ramirez em Abu Dhabi no sábado.

Campeão russo-quirguiz Bivol, 31, surpreendeu a comunidade de boxe em maio, quando se tornou o primeiro homem em quase uma década a derrotar Saul ‘Canelo’ Alvarez, superando o ícone mexicano para manter seu título WBA (Super) meio-pesado. Ele jogou spoiler para outro destaque mexicano ao entregar a Ramirez sua primeira derrota em sua 45ª luta na carreira.

Bivol, que estava dando dois centímetros de altura e três centímetros de alcance, não permitiu que a disparidade de tamanho ditasse a luta enquanto lutava contra os jabs de Ramirez.

O campeão acertou o primeiro golpe contundente da disputa – um direto de direita que testou o queixo do mexicano – e continuou com um impressionante jogo de pés para evitar qualquer tipo de resposta do adversário.

Na quarta, a supremacia de Bivol estava começando a aparecer. Ele estava encontrando um lar para sua mão direita, com uma combinação enviando Ramirez para as cordas.

Ramirez – que estava 44-0 indo para a luta – mostrou sinais de ser capaz de aguentar, mas, embora ocasionalmente conseguisse estabilizar o navio, ele teve dificuldades em sustentar qualquer ataque próprio e foi Bivol que continuou a acertar os golpes mais limpos.

Na décima segunda rodada, ficou claro que Ramirez precisava de uma finalização se quisesse manter sua invencibilidade na carreira. Enquanto ele exibia uma coragem admirável, no entanto, ele foi incapaz de superar a técnica superior de Bivol.

Bivol finalmente triunfou nos placares 118-110, 117-111 e 117-111 após 12 rodadas no que foi a décima defesa do título mundial que ele detém há mais de cinco anos.

“Estou feliz por ter vencido Zurdo”, disse Bivol depois. “44 lutas que ele venceu antes. Agora sou o primeiro a vencê-lo. Três anos atrás, eu queria lutar com ele primeiro. Isto significa muito para mim.

“Ele é mais lento que eu. Eu podia ver seus socos vindo. Quando aterrissei, ele respondeu ao corpo. Era isso. Ele é lento, mas tem um bom timing. Na sessão de sparring, tentei avançar. Ele dá muitos socos, o que me diz que você não é forte. Quando seu oponente não é forte, você pode avançar.”

A atenção agora se volta para uma revanche entre Bivol e Canelo, talvez até com Bivol caindo de peso para disputar a indiscutível coroa dos super-médios do mexicano.

E enquanto Bivol diz que é uma opção, ele afirma que também existem outros desafios potencialmente esperando por ele.

“Acho que poderíamos conversar sobre isso, é claro”, brincou. “Não é minha preferência, mas poderíamos.”