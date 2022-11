LeBron James critica a estrela da NBA Irving na disputa anti-semitismo – CMIO Esportes

O ícone da NBA, James, atacou o ex-companheiro de equipe Kyrie Irving em meio a uma briga anti-semitismo

O ícone da NBA LeBron James expressou sua consternação com as ações do ex-companheiro de equipe Kyrie Irving em meio a uma disputa antissemitismo em andamento que levou à suspensão do astro do Brooklyn Nets.

Irving está atualmente cumprindo uma proibição de pelo menos cinco jogos depois que ele postou um link nas mídias sociais para um documentário controverso que promove teorias marginais relacionadas ao Holocausto e outros tropos antissemitas, levando a um turbilhão de controvérsias de fãs e objeções de patrocinadores. como a Nike, que anunciou nos últimos dias que havia cancelado um próximo lançamento de tênis associado a Irving.

Desde então, Irving se desculpou por suas ações, mas não antes de James, com quem jogou pelo Cleveland Cavaliers entre 2014 e 2017, repreender seu ex-colega.

“Eu acredito que o que Kyrie fez causou algum dano a muitas pessoas”, disse Jaime.

“Ele se desculpou. Mas ele causou algum dano e eu acho que é lamentável. Mas eu não estou na posição de prejudicar as pessoas quando se trata de sua voz ou sua plataforma ou qualquer coisa. Portanto, não importa a cor da sua pele, quão alto você é, em que posição você está.

“Se você está promovendo ou solicitando ou dizendo coisas prejudiciais a qualquer comunidade que prejudique as pessoas, então eu não respeito isso. Eu não desculpo. Eu posso te dizer isso, é simples. Eu, pessoalmente, não desculpo nenhum tipo de ódio. Para qualquer raça. Às comunidades judaicas, às comunidades negras, às comunidades asiáticas. Vocês sabem onde estou.

“Espero [Irving] entende o que ele fez e as ações que ele tomou são prejudiciais para muitas pessoas. Eu realmente não entrei muito nisso. Mas, eu entendo que quando você está machucando alguém, eu entendo isso. Isso é apenas bom senso.”

Enquanto isso, a equipe de Irving, o Brooklyn Nets, divulgou uma lista de exigências que Irving deve cumprir antes de poder retomar as atividades da equipe.

Foi relatado que ele deve se desculpar publicamente pela promoção do documentário e que deve se encontrar com o comissário da NBA Adam Silver – que é judeu e membros da comunidade judaica de Nova York.

Ele também deve reparar seu relacionamento com o proprietário dos Nets, Joe Tsai, que supostamente tentou entrar em contato com Irving sem sucesso.

Outros relatórios indicaram que Irving foi informado de que ele deve pagar uma doação de US$ 500.000 para instituições de caridade anti-ódio, bem como passar por um curso para torná-lo mais informado sobre o antissemitismo.

Enquanto isso, James também se distanciou dos comentários feitos pelo rapper Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, e cancelou o lançamento de uma entrevista que deveria ser divulgada na plataforma de mídia de James depois que os próprios comentários antissemitas de West atraíram críticas generalizadas. recentemente.