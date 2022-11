Federações europeias repreendem contundentes convocações para a Copa do Mundo da FIFA — CMIO Esportes

A Fifa pediu às nações participantes que evitem críticas ao Catar antes do torneio deste mês

Um total de dez nações do futebol europeu, incluindo a Inglaterra, emitiram coletivamente uma resposta severa à FIFA e disseram que continuarão a destacar casos de abusos de trabalhadores e direitos humanos depois que o órgão global exigiu que as reclamações políticas e éticas sejam silenciadas antes da Copa do Mundo no Catar.

Na semana passada, a FIFA emitiu uma carta para cada uma das 32 seleções da Copa do Mundo, na qual pedia que “foco no futebol” antes do evento, que está programado para começar em 20 de novembro.

Isso ocorre depois que o país anfitrião, o Catar, foi amplamente acusado de abusar de trabalhadores migrantes antes do torneio, bem como de extrema discriminação contra casais do mesmo sexo.

A carta foi amplamente criticada, inclusive pela Human Rights Watch, Anistia Internacional e uma vasta gama de vigilantes LGBTQ, e agora por um coletivo chamado Grupo de Trabalho da UEFA sobre Direitos Humanos e Trabalhistas, que é composto pelas federações de dez equipes europeias que jogar no Catar.

NOVO: A FA e a UEFA rebateram a carta da FIFA de ficar fora da política. “Abraçar a diversidade e a tolerância significa apoiar os direitos humanos” Eles pressionam novamente por um Centro de Trabalhadores Migrantes e um fundo de compensação.https://t.co/EV2UcPChGo — Steve Scott (@stevescott_itv) 6 de novembro de 2022

Em sua resposta à FIFA, eles reconheceram que foram feitas melhorias em relação aos direitos dos trabalhadores no Catar, bem como para indivíduos LGBTQ no estado do Golfo, onde a homossexualidade continua sendo criminalizada.

“Reconhecemos e saudamos, como fizemos no passado, que o Catar tenha feito progressos significativos, particularmente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores migrantes, com o impacto das mudanças legislativas demonstradas nos recentes relatórios da Organização Internacional do Trabalho”, lê-se no comunicado.

“Saudamos as garantias dadas pelo governo do Catar e pela FIFA em relação à segurança, proteção e inclusão de todos os torcedores que viajam para a Copa do Mundo, incluindo torcedores LGBTQ+. Também reconhecemos que todos os países têm problemas e desafios e concordamos com a FIFA que a diversidade é um ponto forte.

“No entanto, abraçar a diversidade e a tolerância também significa apoiar os direitos humanos. Os direitos humanos são universais e se aplicam em todos os lugares.”

A carta inicial da Fifa, assinada por seu presidente Gianni Infantino e pela secretária-geral Fatma Samoura, dizia que o esporte não deveria ser prejudicado por “dando lições de moral.”

Vários jogadores, incluindo o capitão da Inglaterra Harry Kane, indicaram que usarão braçadeiras nas cores do arco-íris em apoio aos direitos LGBTQ, enquanto a Hummel, fabricante de uniformes da equipe internacional dinamarquesa, lançou uma versão ‘tonificada’ do uniforme da Dinamarca, acrescentando que eles não queriam que sua marca fosse associada ao torneio.

Enquanto isso, a seleção australiana emitiu uma mensagem de vídeo pedindo ao Catar que retire suas leis sobre relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo.

A Associação de Futebol da Inglaterra também indicou sua oposição à posição da FIFA de silenciar o discurso político no torneio, pedindo indenização a trabalhadores ou famílias de trabalhadores que foram feridos ou mortos durante a construção da infraestrutura para o torneio.

“A FIFA se comprometeu repetidamente a fornecer respostas concretas sobre essas questões – o fundo de compensação para trabalhadores migrantes e o conceito de um centro de trabalhadores migrantes a ser criado em Doha – e continuaremos a pressionar para que sejam entregues”, disse.

“Acreditamos no poder do futebol para fazer mais contribuições positivas e credíveis para uma mudança sustentável progressiva no mundo.”