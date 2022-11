Surgem imagens de suposta agressão violenta por superstar da NFL (VÍDEO) — CMIO Esportes

O running back Alvin Kamara é acusado de esmurrar repetidamente um homem durante um incidente em um hotel de Las Vegas

Imagens apareceram on-line do astro da NFL Alvin Kamara parecendo socar repetidamente um homem dentro de um hotel de Las Vegas no início deste ano.

Cinco vezes no Pro Bowl, o running back Kamara, de 27 anos, que jogou pelo New Orleans Saints desde que foi convocado para a NFL em 2017, é acusado de ter agredido Darnell Green em 5 de fevereiro no Cromwell Hotel and Casino.

No entanto, fontes citadas pelo TMZ Sports afirmam que Green iniciou o confronto que se acredita ter ocorrido quando Kamara e sua comitiva recusaram a entrada de Green em um elevador do lado de fora da popular boate Drai’s Nightclub do hotel.

Uma ação movida por Green afirma que Kamara o empurrou antes de se lançar em um ataque violento.

As imagens vazadas da câmera de segurança, obtidas pelo TMZ Sports, mostram Kamara – que pode ser visto vestindo uma camisa de cor clara e em seus dreadlocks exclusivos, socando Green várias vezes.

Green pode ser visto caindo no chão durante o ataque, onde membros da comitiva de Kamara continuam o ataque, chutando o homem caído enquanto ele está no chão.

De acordo com os procedimentos legais iniciados por Green, ele sofreu uma série de ferimentos no ataque, incluindo pescoço, costas, cabeça, ombros, joelhos e rosto.

O processo, no qual Green pede um pagamento de US$ 10 milhões, também afirma que ele sofreu “uma fratura facial desfigurante” para seu osso orbital direito.

Kamara foi preso nos dias após o suposto ataque por acusações de agressão criminosa, resultando em danos corporais substanciais e conspiração contravenção para cometer agressão. Ele deve comparecer ao tribunal na próxima semana.

A estrela do New Orleans Saints é considerada um dos melhores running backs da NFL. Ele marcou três touchdowns durante a vitória de sua equipe contra o Las Vegas Raiders no último fim de semana.

A NFL foi forçada a lidar com uma série de casos de agressão de alto nível envolvendo seus jogadores nos últimos anos. Outro running back, Kareem Hunt, foi atingido por uma suspensão de vários jogos decorrente de um incidente de 2018 no qual ele foi visto em imagens de câmeras de segurança do hotel chutando uma associada do sexo feminino.

Mais recentemente, o quarterback do Cleveland Browns, Deshaun Watson, foi suspenso por 11 jogos após alegações de que ele agiu de forma inadequada na companhia de mais de 20 massoterapeutas.