Bad boy do tênis resolve processo com ‘bêbado’ de Wimbledon – CMIO Esportes

A estrela do tênis Nick Kyrgios pediu desculpas ao torcedor que ele disse estar “bêbado” durante sua derrota na final de Wimbledon de 2022 para Novak Djokovic.

Além disso, ele doou £ 20.000 (US $ 22.800) para uma instituição de caridade escolhida pela mulher depois que ela abriu um processo legal contra o jovem de 27 anos conhecido por suas explosões.

Kyrgios reclamou com o árbitro durante a derrota contra Djokovic e disse que o torcedor estava conversando com ele durante pontos do que se tornou a sétima vitória da carreira do sérvio no Grand Slam britânico em julho.

“Aquela com o vestido, aquela que parece ter tomado cerca de 700 bebidas, mano!” Kyrgios explicou, ao tentar apontar a mulher para o árbitro.













Nas semanas que se seguiram à final, a mulher, Anna Palus, se apresentou e alegou que Kyrgios a havia difamado por meio de um “alegação imprudente e totalmente sem fundamento”.

Ela lançou uma ação legal contra Kyrgios em agosto e esclareceu que não queria lucrar com o caso prometendo doar quaisquer danos à caridade.

Kyrgios agora se desculpou em um comunicado, que foi divulgado à imprensa britânica pelo escritório Knight Temple Law, que representou Palus antes do fim de semana.

“Eu disse ao árbitro que uma fã, que agora sei ser Anna Palus, estava me distraindo durante a partida, acreditando que ela estava bêbada”. escreveu Kyrgios.

“Aceito que a crença foi equivocada e pedi desculpas.

“Para compensar, doei 20.000 libras para o Great Ormond Street Hospital Charity, uma instituição de caridade escolhida pela Sra. Palus. Não voltarei a comentar sobre este assunto”, concluiu Kyrgios.













Kyrgios se classificou para o ATP Finals na próxima semana com seu parceiro de duplas Thanasi Kokkinakis.

Nas redes sociais, no entanto, ele deu uma espiadela na turnê masculina ao sugerir que sua decisão de retirar Wimbledon de pontos no ranking devido ao Grand Slam proibir atletas russos e bielorrussos lhe custou a chance de participar do evento individual.

“Deveria (sic) estar em singles também [but] sem pontos em Wimbledon”, Kyrgios escreveu em uma história do Instagram. “Primeira vez em 53 anos, mas não vamos falar disso.”