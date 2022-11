Empresário do Usyk afirma que lutador concordou com os termos do Fury — CMIO Esportes

WBA, IBF, WBO e campo de boxe IBO campeão de peso pesado Aleksandr Usyk diz que um progresso substancial foi feito por seu lado para obter uma luta pelo campeonato indiscutível contra WBC governante Tyson Fury sobre a linha.

Com Usyk ficando fora de ação pelo resto de 2022 e uma luta potencial com Anthony Joshua caindo, Fury será visto no ringue enfrentando Derek Chisora ​​no Tottenham Hotspur Stadium em 3 de dezembro.

Mas, como Usyk confirmou em Lisboa esta semana, ele está claro sobre quem ele e o mancuniano devem enfrentar depois que Fury provavelmente se livrar de Chisora, de 38 anos, de maneira simples.

O ucraniano quer uma superluta contra o ‘Rei Cigano’ que vai coroar o primeiro campeão indiscutível dos pesos pesados ​​da era dos quatro cinturões.













Falando ao Seconds Out, o empresário de Usyk, Egis Klimas, revelou que o progresso está sendo feito do lado deles da mesa de negociações, com apenas Fury segurando as coisas.

“Tudo é feito do nosso lado – tudo. Então, há apenas um cara que pode dizer: ‘Sim, nós vamos [ahead];’ isso é Fúria”, Klimas disse, embora admitindo que Usyk, que é um cruiserweight natural, será o azarão, apesar de ostentar mais cinturões nos pesos pesados.

“Diferença de tamanho é claro, não é a favor de Usyk. [Fury] é um gigante. Além disso, ele é um bom lutador. Ele é um lutador talentoso antes de tudo; segundo, ele tem um bom QI de boxe. Ele é um lutador muito, muito perigoso”. acrescentou Klimas.

Ele também revelou que o potencial confronto de bilheteria provavelmente ocorrerá não antes de 18 de fevereiro e até 4 de março, o que faz sentido dados os comentários que Usyk fez da capital portuguesa.

“Para mim, a ideia seria lutar talvez no início de fevereiro ou início de março, como 4 de março, porque sou um cristão ortodoxo”. disse Usyk.













“Durante o grande jejum antes da Páscoa, eu não luto, então deve ser tudo antes ou depois da Páscoa Ortodoxa (16 de abril).”

Com o objetivo de fazer história, Usyk disse que quer enfrentar Fury “porque preciso do quarto cinturão e não quero lutar com mais ninguém até ter o quarto cinturão.”

Como o Fury está banido dos EUA, o Reino Unido ou o Oriente Médio são os destinos mais prováveis ​​para sua reunião se um acordo puder ser feito entre promotores, empresários e lutadores.