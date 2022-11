Djokovic atordoado por Rune adolescente na final de Paris (VÍDEO) — CMIO Esportes

Holger Rune, de 19 anos, marcou indiscutivelmente a maior vitória de sua carreira no domingo ao se recuperar de um set para destronar o seis vezes campeão do Masters de Paris Novak Djokovic em uma performance cintilante na quadra central no domingo.

O dinamarquês Rune conquistou a primeira vitória no ATP Masters 1000 do que promete ser uma carreira repleta de troféus com uma vitória por 3-6, 6-3, 7-5 sobre o superstar sérvio, mostrando uma garra que desmente seu parente inexperiência ao longo do caminho.

Parecia que Rune poderia ser superado pela situação depois de um início visivelmente lento, pois perdeu o primeiro set para Djokovic. No entanto, ele se recuperou de uma pontuação de 0/40 no primeiro jogo do segundo set, bem como uma desvantagem de 1-3 na decisão para gravar seu nome no troféu e se anunciou como novo candidato às maiores honras do esporte no processo.

A dramática conclusão do encontro viu Rune se defender de seis break points no final, enquanto Djokovic tentava conquistar o que seria seu 39º título de Masters 1000 – mas cada vez Rune foi capaz de cavar fundo e jogar um tênis impressionante que, mesmo que ele não ‘não expressá-lo em quadra, certamente teria impressionado Djokovic, um dos maiores jogadores de tênis de todos os tempos.

3x Campeão de Grand Slam Wawrinka No.10 Mundial Hurkacz No.9 RublevWorld No.1 AlcarazWorld No.8 Auger-Aliassime (em uma sequência de 16 vitórias)21x Campeão de Grand Slam e 6x Campeão de Bercy DjokovicA maior corrida de títulos de sempre? 🏆 @holgerrune2003pic.twitter.com/MW5HoeX7lV — Tennis TV (@TennisTV) 6 de novembro de 2022

A vitória garante que Rune seja o campeão mais jovem do evento de Paris desde Boris Becker em 1986, naquela que foi sua quarta final consecutiva do ATP Tour e sua 19ª vitória em suas últimas 21 partidas.

Holger entrará no top 10 do ranking pela primeira vez na segunda-feira – e, a julgar pelas evidências de domingo, será preciso algum esforço para desalojá-lo do escalão superior do jogo masculino.

“Significa tudo para mim, uma maneira perfeita de terminar a semana”, disse Rune após sua vitória. “É um privilégio dividir a quadra com Novak.

“Foi o jogo mais estressante da minha vida”, acrescentou sobre o decisor.

“Meu coração estava quase no meu cérebro. Eu já estava começando a pensar no tie-break. Estou muito orgulhoso de poder terminá-lo.”

Djokovic, por sua vez, foi magnânimo na derrota.

“Não estou feliz por você ter me vencido, mas por outro lado estou feliz por você porque gosto da sua personalidade, você é um cara muito dedicado que ama tênis,” ele disse.

“Você dedicou muitas horas de trabalho duro, está valendo a pena para você e seu futuro é brilhante.”