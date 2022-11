Campeão peso-pesado, Usyk nomeia o homem que ele quer enfrentar em seguida – CMIO Esportes

WBA, WBO, IBF e IBO campeão de boxe dos pesos pesados ​​Aleksandr Usyk treinou suas vistas em Tyson Fury como seu único adversário preferido em um confronto blockbuster no início do próximo ano.

O ucraniano está longe dos ringues desde que venceu o rival doméstico de Fury, Anthony Joshua, pela segunda vez em agosto, quando conquistou uma vitória por decisão dividida sobre o britânico em Jeddah.

A vitória de Usyk tirou Fury da aposentadoria, mas como o lutador nascido na Crimeia ficou fora de ação pelo resto de 2022 para passar um tempo com sua família, o ‘Rei Cigano’ tentou e não conseguiu brigar com Joshua antes de finalmente se decidir. Derek Chisora ​​no Tottenham Hotspur Stadium em 3 de dezembro.

O invicto Fury não deve ter problemas para derrotar Chisora ​​pela terceira vez em sua carreira – e se for esse o caso, Usyk é claro sobre quem o impetuoso lutador britânico deve enfrentar em seguida.

“No momento, minha equipe está buscando conversas com Tyson Fury, e ele é realmente uma pessoa imprevisível, então não podemos garantir quando.” Usyk revelou de Lisboa enquanto participava de uma Web Summit.

“Para mim, a ideia seria lutar talvez no início de fevereiro ou início de março, tipo 4 de março, porque sou cristão ortodoxo.

“Durante o grande jejum antes da Páscoa eu não luto, então deve ser tudo antes ou depois da Páscoa Ortodoxa (16 de abril).”

Perseguindo a grandeza, Usyk está desesperado para se tornar o primeiro campeão indiscutível dos pesos pesados ​​da era dos quatro cinturões e não entende por que Fury concordou em encontrar Chisora.













“Quero lutar com Fury porque preciso do quarto cinturão, e não quero lutar com mais ninguém até ter o quarto cinturão.” ele disse.

“Não sei porque ele precisa dessa luta (contra Chisora). Talvez ele pense porque seria um ano sem luta, agora ele precisa.

“Acho que é alguma manobra porque não sei por que ele precisa disso.”

Quanto ao local do potencial sucesso de bilheteria, Usyk sugeriu o Estádio Olimpiysky de Kyiv, embora ciente de que tal decisão não está em suas mãos.

“Mas não sou eu quem escolho o local, então acho que será (desta vez) a Arábia Saudita”. ele sugeriu.

Por causa de uma proibição de entrar nos EUA devido a suas supostas ligações com o chefe do crime irlandês Daniel Kinahan, conforme confirmado por seu irmão Tommy Fury em um podcast de MMA esta semana, Fury tem apenas o Reino Unido e o Oriente Médio como opções de sites viáveis ​​para um potencial Luta Usyk.

A Arábia Saudita normalmente oferece aos lutadores e promotores o maior pagamento, mas multidões maiores podem desfrutar de lutas de boxe nas costas britânicas, onde estádios como Wembley oferecem 90.000 assentos, além de espaço adicional.