Lenda da NBA acusada de explorar filha trans ‘para ganho financeiro’ — CMIO Esportes

Dwyane Wade foi acusado pela ex-mulher de pressionar a filha para mudar de nome e sexo

A lenda do Miami Heat e da NBA, Dwyane Wade, está explorando a identidade de gênero de sua filha trans de 15 anos Zaya para obter lucro, de acordo com a ex-mulher do ex-jogador de basquete, Siohvaugn Funches-Wade.

Wade revelou pela primeira vez que Zaya era “pronto para morar [her] verdade” quando ele e sua agora esposa Gabrielle Union apareceram no The Ellen DeGeneres Show em fevereiro de 2020.

Zaya conhece sua verdadeira identidade de gênero desde os três anos, alega Wayne. Mas o homem de 40 anos está explorando o assunto para seu próprio ganho financeiro e também pressionou a filha “avançar com a mudança de nome e gênero para capitalizar as oportunidades financeiras que recebeu das empresas”, diz Funches-Wade.

Funches-Wade destacou suas preocupações ao se opor à petição de Wade para mudar legalmente o nome de Zaya em documentos judiciais obtidos pela Page Six, onde ela se refere ao filho por seu nome anterior, Zion.

A ex-mulher de Wade, 41, alega que ele “está posicionado para lucrar com a mudança de nome e gênero do filho menor com várias empresas por meio de contatos e oportunidades de marketing, incluindo, entre outros, acordos com a Disney”.

Ela afirma que durante uma reunião com ele em Atlanta em abril, Wade disse a ela como “muito dinheiro já foi feito” em relação a Zaya “questão de nome e gênero”.

“[Wade] me disse que pretendia tornar nosso filho muito famoso devido à questão do nome e gênero e também me informou que haveria endossos/contratos associados a isso”, Adiciona Funches-Wade.

A ex-mulher de Wade também teme que devido ao caso de Zaya ser muito divulgado, “provavelmente haverá pressão da mídia sobre o filho menor”.

Em vez de tomar essas grandes decisões agora, ela gostaria que Zaya decidisse por si mesma quando ela “na maioridade” dois anos a partir de agora.

Wade usou o Instagram para responder ao que ele chama “mentiras prejudiciais” de Funches-Wade e disse que não é “surpreso” pelo “tentar lutar contra a identidade de Zaya” e “arrastar [his] nome na lama.”

“Estou muito desapontado por ela encontrar continuamente maneiras de se centrar e de suas necessidades, sem levar em consideração seus filhos”, disse ela. Wade escreveu.

“Eu dei a ela a oportunidade de entrar em contato com os professores, médicos e terapeutas de Zaya ao longo dos anos e até conhecer seus amigos, para que ela pudesse entender as necessidades de nossa filha para sua VIDA!”

“Ela não vai fazer isso!” o ex-jogador do Miami Heat afirmou, antes de chamar Funches-Wade, um “pai ausente” que se declara uma “boa mãe cristã” mas não participou de um único “recital, formatura, dança da escola, data do jogo, prática, conferência de pais e professores etc” na jornada de Zaya.













Wade enfatizou que ele e Union nunca “forçar Zaya ou qualquer um dos [their] crianças a fazer qualquer coisa contra a sua vontade, muito menos forçar uma identidade sobre elas” mas não vai “sentar em suas mãos” após as acusações de Funches-Wade.

“A estrada principal ficou sem imóveis”, acrescentou, dizendo que seu advogado “estará em contato”.

Wade também elogiou Zaya como a melhor aluna que manteve notas altas “enquanto navega por toda essa atenção e debates não solicitados e prejudiciais sobre seu gênero e sexualidade daqueles que estão comprometidos em não ouvi-la, muito menos conhecê-la”.

Wade está aposentado desde 2019, quando encerrou uma carreira de 16 anos definida por três títulos da NBA de 2006 a 2013 com o Heat.

Ele fez cerca de US $ 199 milhões em seus dias de jogo. Ele tem um filho de 20 anos, Zaire, com Fuches-Wade, além da filha Kaavia, 3, com Union e outro filho, Xavier, 8, com Aja Metoyer.