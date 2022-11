Rússia seleciona líderes para a exclusiva ‘Federação de Programação Esportiva’ — CMIO Esportes

Rússia diz que é o primeiro país do mundo a reconhecer programação competitiva como esporte oficial

A Rússia escolheu os funcionários que vão liderar sua nova ‘Federação de Programação Esportiva’, que se diz ser a primeira desse tipo em qualquer lugar do mundo.

No início deste ano, no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o ministro do Esporte da Rússia, Oleg Matytsin, e o ministro do Desenvolvimento Digital, Telecomunicações e Mídia de Massa, Maksut Shadayev, assinaram um acordo para desenvolver o esporte, incluindo a criação de uma federação.

Foi anunciado pelo Ministério do Esporte nesta semana que a organização será presidida pelo vice-ministro do Esporte da Rússia, Odes Baysultanov.

“A nova federação esportiva nos permitirá, juntamente com nossos colegas do Ministério de Desenvolvimento Digital da Rússia, promover e apoiar efetivamente uma área estrategicamente importante como a programação competitiva. Nosso objetivo é formar uma nova geração de especialistas em TI altamente qualificados que combinarão esportes e novas tecnologias”, disse. disse Baysultanov.

Autoridades russas dizem que são as primeiras no mundo a reconhecer a programação competitiva como um esporte oficial.

A nova federação atualmente inclui 43 filiais regionais e planeja realizar torneios regionais de qualificação para um campeonato russo. Participantes de países estrangeiros também podem ser convidados para o evento.

Parshin disse que ele e seus colegas do Ministério do Esporte “estão convencidos de que, em primeiro lugar, a programação esportiva pode se tornar um novo esporte intelectual nacional”.

“Em segundo lugar, um dos mais massivos, pois está disponível para todos os participantes, independentemente de sua idade, condição física e financeira. [status]” ele adicionou.

“Finalmente, o novo esporte tem uma conexão direta com as atividades profissionais – participantes e vencedores das competições ocuparão posições de liderança em empresas de TI e desenvolverão a indústria de tecnologia da informação.”

A Rússia foi ainda mais incentivada a criar a federação depois que suas equipes tiveram um bom desempenho no Concurso Internacional de Programação Colegiada em 2021.

O evento é a competição juvenil de maior prestígio em TI, e as equipes russas levaram para casa quatro prêmios, incluindo a medalha de ouro e o campeonato geral.

Em 2024, a Rússia sediará os ‘Jogos do Futuro’ em Kazan, que é anunciado pelos organizadores como “combinando o conceito de ‘phygital’ (físico e digital) e unindo esporte clássico e eSports ou tecnologia VR/AR.”