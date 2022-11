Djokovic derruba rival russo e segue em Paris – CMIO Esportes

Novak Djokovic continuou sua busca pelo sétimo título recorde do ATP Paris Masters 1000 com a vitória sobre a russa Karen Khachanov na capital francesa na quinta-feira.

No que foi o quarto encontro este ano com Khachanov, Djokovic venceu por 6-4 e 6-1 para marcar uma partida contra o italiano Lorenzo Musetti nas quartas de final do torneio.

Djokovic havia derrotado Khachanov, 26, no mês passado, a caminho de vencer o Astana Open, além de ganhar vitórias sobre o russo em Dubai e Belgrado no início do ano.

De fato, Khachanov ainda só venceu Djokovic uma vez em seus nove encontros na carreira – na final do Masters de Paris em 2018.

Djokovic, de 35 anos, venceu a próxima edição do evento em 2019 e novamente no ano passado, tendo pulado o torneio em 2020, quando foi vencido pelo russo Daniil Medvedev.

A série de vitórias de Djokovic na Accor Arena agora se estendeu para 11 partidas, com o 21 vezes campeão do Grand Slam levando um impulso impressionante nos estágios finais da temporada.

Sexto cabeça de chave, Djokovic converteu quatro dos oito break points que conquistou contra Khachanov na quinta-feira, sendo quebrado apenas uma vez em seu saque, durante o primeiro set.

Em outros lugares na quinta-feira, houve mais decepção para a Rússia, já que o cabeça de chave número sete, Andrey Rublev, perdeu sua partida da terceira rodada contra o rival dinamarquês Holger Rune, por 4-6 e 5-7.

Rublev, 25, pelo menos tem o conforto de saber que garantiu um lugar no ATP Finals que encerra a temporada em Turim no final deste mês.

Rublev garantiu seu lugar após derrotas na quarta-feira em Paris para Taylor Fritz e Hubert Hurkacz – que eram os únicos dois jogadores que poderiam ter superado Rublev em uma das duas últimas vagas disponíveis no final da temporada.

O número um russo Daniil Medvedev também competirá em Turim, apesar de sua chocante eliminação na segunda rodada para o australiano Alex de Minaur em Paris na quarta-feira.