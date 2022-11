Organizadores obrigados a consertar telhado com vazamento no Campeonato Mundial de Ginástica — CMIO Esportes

Um telhado com vazamento que resultou em água pingando na trave de equilíbrio – enquanto a final da equipe feminina do Campeonato Mundial de Ginástica estava sendo realizada – na Liverpool Arena teve que ser consertada antes da final geral de quinta-feira, disseram os organizadores.

Quatro ginastas americanas e outra representando o Canadá notaram o líquido já na trave de quatro polegadas de largura e pingando nela na final do evento por equipes, que os EUA venceram.

Na quinta-feira, um organizador do evento realizado na cidade do Reino Unido confirmou que houve “um vazamento muito pequeno no teto da arena durante a competição na noite de terça-feira.”

“Uma vez cientes disso, agimos imediatamente, e os contratados estiveram no local e resolveram o problema. Continuamos monitorando a situação. Esse tipo de incidente é extremamente raro e pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado”, disse. alegou o organizador.

Pelo menos oito ginastas caíram da trave durante as 24 rotinas da final por equipes femininas, segundo os repórteres.

Jordan Chiles, que caiu da trave na classificação no sábado, disse que notou que parte da trave estava molhada durante seu aquecimento de 30 segundos antes de realizar sua rotina na terça-feira.

“Eu tentei cobrir antes que eu pudesse fazer meus 30 segundos, mas eu fiquei tipo, ‘Eu não tenho tempo para isto’,” disse Chiles.

“Fiquei um pouco confuso por que havia água, mas naquele momento você não pode fazer nada sobre isso, então você só precisa seguir o fluxo.”

Falando ao GymCastic, Jade Carey explicou como ela “estava prestes a fazer minha antena lateral, e eu fiquei tipo, ‘De onde veio isso?’”

Havia água 💧 NA trave durante a final da equipe desta noite no #wgc2022. Confirmado por Jordan Chiles, Shilese Jones, Jade Carey, Skye Blakely, Leanne Wong e Emma Spence na zona mista. pic.twitter.com/Zf6wYkn03H — GymCastic (@GymCastic) 1º de novembro de 2022

Emma Spence, do Canadá, disse que mencionou o vazamento para sua companheira de equipe Ellie Black antes de reivindicar um bronze, que foi a primeira medalha olímpica ou mundial de seu programa em um evento de equipe masculina ou feminina.

Enquanto a equipe americana conquistou o ouro, a anfitriã Grã-Bretanha conquistou a prata, com Brasil e Itália completando os cinco primeiros.

Normalmente um forte candidato, a equipe russa não pôde participar devido a sanções decorrentes da recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) de proibir os atletas do país de competições por causa do conflito na Ucrânia.

O Campeonato Mundial de Ginástica Artística funciona como um evento de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, com as três melhores equipes nas finais por equipes masculina e feminina conquistando cinco vagas de cota e se classificando para a competição por equipes.